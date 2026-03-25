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Blu Radio  / Motor  / ¿Volkswagen, al mercado de armas? Fabricante alemán estaría negociando con israelíes, según prensa

¿Volkswagen, al mercado de armas? Fabricante alemán estaría negociando con israelíes, según prensa

El grupo estaría pensando fabricar componentes de armas para salvar a la la fábrica de Osnabrück.

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