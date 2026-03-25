¿Volkswagen, al mercado de armas? Fabricante alemán estaría negociando con israelíes, según prensa

La posibilidad de que el gigante alemán Volkswagen participe en la producción de sistemas de defensa aérea entró en discusión tras revelarse contactos con la empresa israelí Rafael Advanced Defence Systems, responsable de la tecnología conocida como Cúpula de Hierro, según publicó el Financial Times.

El informe señala que el diálogo no responde a una expansión tradicional del negocio automotor, sino a la búsqueda de alternativas para una de sus plantas en Alemania. Se trata de la fábrica de Osnabrück, cuya continuidad está en evaluación y que podría dejar de operar en su forma actual a partir de 2027.



¿Volkswagen fabricará armamento?

La compañía salió a fijar su posición tras la publicación. En declaraciones recogidas por Europa Press, un portavoz de Volkswagen aseguró que la producción de armas “sigue descartada” y que no hay decisiones tomadas sobre el futuro de la planta.

Además, explicó que actualmente se adelanta un proceso de revisión para definir qué ocurrirá con esa instalación en los próximos años, en el que se mantienen conversaciones con distintos actores del mercado.

"Actualmente no hay decisiones ni conclusiones definitivas sobre el futuro de la planta. Asimismo, mantenemos informados a los empleados locales sobre el estado de este proceso", precisó la compañía al ya mencionado medio.



'Cúpula de' hierro de Israel contra misiles palestinos Foto: AFP

¿Qué papel tendría la planta de Osnabrück?

La instalación, ubicada en el estado de Baja Sajonia, es el eje de las conversaciones. Allí se estaría estudiando la posibilidad de producir componentes vinculados a sistemas de defensa aérea, -el israelí-, como una forma de evitar el cierre y sostener la actividad industrial.

El eventual proyecto tendría impacto directo en el empleo, ya que en esa planta trabajan cerca de 2.300 personas. En ese contexto, la reconversión aparece como una alternativa para mantener esos puestos en medio de un entorno complejo para la industria.

Publicidad

El escenario se da en un momento de transformación para la industria automotriz europea. Las compañías enfrentan presiones por la transición hacia la electrificación, el aumento de costos y la competencia internacional, especialmente de fabricantes chinos.

En paralelo, el sector defensa ha ganado relevancia en Europa, impulsado por mayores inversiones de los gobiernos, lo que ha llevado a que algunas industrias con capacidad productiva instalada exploren posibles alianzas o nuevos usos para sus plantas.



Mayor presión competitiva en el mercado automotor

Necesidad de redefinir el uso de fábricas existentes

Incremento del gasto en defensa en Europa

VW se ha visto muy afectada por los altos costos de fabricación en el país, una transición vacilante hacia los vehículos eléctricos y una dura competencia en el mercado clave de China. Foto: AFP

¿VW Tiene antecedentes en el sector militar?

Aunque su actividad principal es la fabricación de vehículos, Volkswagen mantiene presencia indirecta en este ámbito. A través de su filial MAN, participa en una empresa conjunta con Rheinmetall para la producción de camiones militares.

Publicidad

El reporte del Financial Times también recuerda que la compañía tuvo participación en producción militar durante la Segunda Guerra Mundial, antes de enfocarse completamente en el sector automotor.

Por el momento, no hay una decisión definitiva sobre la planta de Osnabrück ni sobre un eventual paso hacia la producción vinculada a defensa. Las conversaciones seguirían en curso y forman parte de un proceso más amplio de evaluación interna.

El informe indica que el gobierno alemán respaldaría una iniciativa de este tipo, aunque esto no ha sido confirmado por la empresa.