Mujer en imponente camioneta no notó un Lamborghini y le pasó por encima en Estados Unidos

Un insólito accidente en un estacionamiento de Florida dejó imágenes que se viralizaron en redes sociales: una conductora a bordo de una camioneta modificada terminó subiéndose sobre un Lamborghini Huracán sin advertir que el vehículo estaba frente a ella.

Videos difundidos por el empresario Ramón Ferrer, propietario del automóvil, muestran cómo una Chevrolet Silverado elevada impactó y pasó sobre la parte delantera del Lamborghini, lo que causó severos daños. Según los registros compartidos por el dueño del vehículo, no hubo personas lesionadas.



Video de Silverado pasando encima de Lamborghini

De acuerdo con las imágenes publicadas en redes sociales por Ferrer, el Lamborghini Huracán circulaba lentamente dentro del parqueadero cuando la camioneta apareció en una curva y avanzó sin frenar a tiempo.

In Florida, a woman in a pickup truck didn’t notice a Lamborghini and drove over it as if it were a curb.



The sports car driver escaped unharmed, but the repair bill will be very expensive. pic.twitter.com/fcpPZwNvlB — NEXTA (@nexta_tv) April 24, 2026

De acuerdo con las imágenes publicadas en redes sociales por Ferrer, el Lamborghini Huracán circulaba lentamente dentro del parqueadero cuando la camioneta apareció en una curva y avanzó sin frenar a tiempo.

La particularidad del caso estuvo en que la pickup, una Chevrolet Silverado modificada con suspensión elevada, terminó montándose sobre el frente del deportivo.



Según se evidencia en el video, la altura de la camioneta habría dificultado la visibilidad de un vehículo tan bajo como el Lamborghini.

Las imágenes muestran que, tras el impacto, la conductora descendió de la camioneta y reaccionó con sorpresa al observar lo sucedido.



¿Por qué la camioneta no habría visto el carro deportivo?

Uno de los aspectos que llamó la atención del caso es la diferencia de tamaño entre ambos vehículos.

El Lamborghini Huracán, por su perfil extremadamente bajo, quedó prácticamente debajo del frente elevado de la pickup. Según CarScoops, la modificación de la camioneta habría ampliado los puntos ciegos.

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Especialistas suelen referirse a esto como compatibilidad de choque, concepto que analiza cómo interactúan vehículos de alturas y estructuras muy distintas en una colisión.

En este caso coincidieron dos extremos:



Un superdeportivo de baja altura

Una camioneta elevada con kit de suspensión modificado

Diferencias pronunciadas en visibilidad y altura frontal

Ese contraste quedó evidenciado en el accidente.

¿Quién es el dueño del Lamborghini involucrado?

El vehículo pertenece a Ramón Ferrer, empresario de origen cubano radicado en Estados Unidos, quien compartió varios videos del incidente desde su cuenta en Instagram.

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En uno de los mensajes posteriores al choque, citado por medios que siguieron el caso, señaló que lo importante era que no hubo heridos.

Ferrer había descrito previamente el Lamborghini Huracán como “el carro de sus sueños”, lo que dio mayor repercusión a las imágenes del accidente.

Los videos muestran daños visibles en la parte delantera del Lamborghini, especialmente en el capó y la estructura frontal, luego de que la camioneta pasara sobre él.

No se informó oficialmente el costo de las reparaciones, aunque el caso generó discusión en redes por la magnitud del incidente y por tratarse de un vehículo de alto desempeño.