Ni Nueva York ni Los Angeles: esta es la ciudad estadounidense con los peores conductores

La ciudad de Miami fue identificada como el lugar con los peores conductores en Estados Unidos, según dos estudios recientes que analizan el comportamiento vial y los niveles de congestión en las principales áreas urbanas del país.

El resultado ubica a la capital del sur de Florida por encima de ciudades como Nueva York y Los Ángeles, que tradicionalmente figuran entre las más complejas en materia de tráfico.



¿Por qué Miami tiene los peores conductores de EE. UU.?

De acuerdo con el “Índice de conductores irritantes” elaborado por la firma Lemon Law Experts, Miami obtuvo una calificación de 98,5 sobre 100, la más alta entre las 40 ciudades más pobladas del país.

El análisis se basó en percepciones de los propios conductores sobre comportamientos en la vía, incluyendo prácticas consideradas riesgosas o agresivas.

Entre los factores evaluados se encuentran:



Cambios de carril sin señalización

Exceso de velocidad

Uso del teléfono mientras se conduce

Actitudes agresivas o irrespetuosas

En el ranking, Miami fue señalada como la ciudad con mayor presencia de conductores agresivos, groseros y con comportamientos considerados molestos por otros usuarios de la vía.



Detrás de esta ciudad aparecen otras como Las Vegas, Nashville, Filadelfia y Nueva Orleans.

Tráfico en Miami Foto: Unsplash

¿Cómo es el tráfico en Miami frente a otras ciudades?

Además del comportamiento de los conductores, otro estudio ubica a Miami entre las ciudades con mayor congestión vehicular en el país.

El “Índice de Tráfico” de la compañía TomTom posiciona a su área metropolitana como la segunda con más tráfico en Estados Unidos, solo por detrás de Los Ángeles y por encima de Nueva York.

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Según este informe, los conductores en Miami perdieron en promedio el equivalente a más de tres días al año atrapados en congestiones durante 2025.

El estudio también indica que el nivel de congestión alcanza cerca del 48 %, lo que representa el tiempo adicional que tarda un viaje frente a condiciones ideales sin tráfico.



¿Qué factores explican el aumento del tráfico?

Datos del Censo de Estados Unidos muestran que el área metropolitana de Miami ha registrado un crecimiento poblacional sostenido en los últimos años, lo que ha incrementado la presión sobre la infraestructura vial.

Aunque el condado de Miami-Dade reportó una leve disminución reciente en su población, el número total de habitantes sigue siendo alto, con millones de residentes que se movilizan diariamente.

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Desde organizaciones locales, como Transit Alliance Miami, se ha señalado que el modelo de desarrollo urbano influye en esta situación.

Tráfico en Miami Foto: Unsplash

Richelle Vargas, representante de esta organización, explicó que la planificación de la ciudad ha favorecido una expansión con baja densidad, lo que incrementa la dependencia del automóvil.

Los estudios y análisis coinciden en que el tráfico y el comportamiento vial están relacionados. El aumento en los tiempos de desplazamiento puede influir en el estrés de los conductores y en la forma en que interactúan en la vía.

Además, organizaciones locales han planteado la necesidad de fortalecer alternativas de transporte, señalando que el sistema actual, basado en autobuses y metro, no cubre completamente la demanda.

Entre las propuestas que se han mencionado están:

