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Ni Nueva York ni Los Angeles: esta es la ciudad estadounidense con los peores conductores

De acuerdo con el “Índice de conductores irritantes” elaborado por la firma Lemon Law Experts, esta ciudad obtuvo una calificación de 98,5 sobre 100.

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