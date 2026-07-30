Ojo, habrá nuevo requisito para los que piden descuento en las multas de tránsito

Cifras indican que, tan solo en 2025, en Colombia se impusieron más de 3 millones de multas y comparendos de tránsito, lo que equivale a un promedio de más de 8.000 a 13.000 sanciones diarias en todo el territorio nacional.

Es por eso que autoridades de tránsito tienen diversas alternativas para que los ciudadanos puedan pagar esta obligaciones, incluyendo los que pagan en los primeros días tienen el 50 % de descuento siempre y cuando hagan un curso pedagógico; sin embargo, este tenía un vacío que la Policía logró notar y cambiará su metodología a partir del 3 de agosto.

Multas de tránsito en Bogotá Foto: Montaje Blu Radio - Movilidad y Getty

Cambia curso para descuentos en las multas de tránsito

A partir del 3 de agosto, con base a la resolución 8863 del 16 de julio de 2026, se implementará el Sistema de Control y Vigilancia tanto en los Centros Integrales de Atención y que obligará a que haya un reconocimiento facial para verificación de datos en la Registraduría para verificar que la persona que hace el curso, sea la misma multada.

Y es que muchas personas estaban enviando a otra persona a realizar el curso y no estaban pagan con el curso de manera correcta para hacerse merecedor del descuento del 50 % para su multa, por eso, las autoridades implementarán esta alternativa para que haya mayor responsabilidad en este tipo de infracciones.



Descuentos en multas de tránsito Foto: Distrito y Getty

¿Cuáles son las multas de tránsito más comunes en Colombia?

Bogotá registra cerca de 12 millones de desplazamientos diarios y, en medio de esa dinámica, la Secretaría Distrital de Movilidad impuso más de 900.000 comparendos en 2025, unos 300.000 más que en 2024. El 57 % de las sanciones correspondieron a automóviles, camionetas y camperos, mientras que el 3 7% fueron para motocicletas.

