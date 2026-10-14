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Blu Radio  / Motor  / ¿Quién necesita a quién? Duro dardo a industria de carros chinos: “Si dejan de exportar, se mueren”

¿Quién necesita a quién? Duro dardo a industria de carros chinos: “Si dejan de exportar, se mueren”

La industria automotriz china reúne a cientos de marcas que compiten en un mercado con una fuerte presión sobre los precios.

Esta fotografía aérea tomada el 16 de abril de 2024 muestra autos eléctricos destinados a la exportación apilados en la terminal internacional de contenedores del puerto de Taicang en Suzhou, en la provincia de Jiangsu, en el este de China
Las ventas de carros eléctricos siguen en aumento
Foto: AFP
Por: David Santiago Pacheco Fonseca
|
Actualizado: 14 de oct, 2026

Los fabricantes chinos de automóviles necesitan mantener su presencia en Europa (y otras regiones) para compensar la presión sobre sus ganancias en el mercado nacional, donde una intensa guerra de precios afecta a las marcas. Mientras buscan compradores en otros países, también preparan inversiones y alianzas para fabricar vehículos dentro de la Unión Europea y anticiparse a las futuras exigencias de producción local.

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La importancia de ese mercado quedó reflejada en una declaración de François Roudier, secretario general de la Organización Internacional de Constructores de Automóviles (OICA). “Si dejasen de exportar en Europa, se mueren porque no pueden obtener esos beneficios en otra parte del mundo”, afirmó al referirse a la dependencia de los fabricantes chinos de las ventas en el continente.

Carros chinos
Carros chinos
Foto: referencia - ImageFX

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¿Qué tanto necesita China a Europa y otras regiones?

La industria automotriz china reúne a cientos de marcas que compiten en un mercado con una fuerte presión sobre los precios. En ese escenario, exportar se convierte en una vía para ampliar las ventas y buscar mejores márgenes fuera del país.

Europa tiene un papel central en esa estrategia porque ofrece oportunidades de rentabilidad que, según Roudier, los fabricantes no encuentran con la misma facilidad en otros mercados. Por eso, perder acceso a los compradores europeos podría afectar sus negocios, en un momento en que las compañías buscan nuevos destinos para sus vehículos.

Las exportaciones también tienen importancia para las provincias chinas vinculadas a la industria automotriz, cuyos intereses económicos están relacionados con la actividad de los fabricantes y el mantenimiento del empleo.

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Las cifras de matriculaciones nacionales reflejan parte de esa presión. Los registros mensuales de vehículos en China, que llegaron a situarse en unos 2,5 millones, han bajado a alrededor de 1,5 millones, según los datos expuestos en el análisis del sector. Para los fabricantes, mantener las exportaciones ayuda a compensar esa contracción y a sostener los volúmenes de venta.

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Europa, sin embargo, no es el único destino. Las marcas chinas buscan ampliar sus ventas en América Central y del Sur, Asia-Pacífico, Oriente Medio y, cada vez más, África. La diversificación de mercados no elimina la importancia del continente europeo, donde los fabricantes esperan encontrar mejores condiciones de rentabilidad que las disponibles en un mercado chino sometido a una intensa guerra de precios.

Carros eléctricos e híbridos chinos
Carros eléctricos e híbridos chinos
Foto: AFP

China prepara fábricas en Europa antes del Made in Europe

Mientras la Unión Europea debate nuevas reglas para impulsar la producción local mediante la Ley de Aceleración Industrial y las cláusulas del futuro Made in Europe, las marcas chinas avanzan con planes para establecer operaciones en el continente.

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Changan, una de las compañías presentes en el Salón del Automóvil de París de 2026, proyecta producir 180.000 vehículos anuales en Europa para 2028 y alcanzar las 350.000 unidades en 2030. Su hoja de ruta contempla iniciar la producción en una instalación europea a comienzos de 2027.

La estrategia no se limita a construir fábricas. Los fabricantes también buscan acuerdos con proveedores locales e integrar actividades de diseño e ingeniería en Europa para adaptarse a las futuras exigencias de contenido local.

Changan y sus submarcas
Changan y sus submarcas
Foto: Changan X

Los aranceles no han detenido los planes de expansión

La Unión Europea impuso aranceles adicionales a los coches eléctricos fabricados en China a finales de 2024. Sin embargo, las medidas no han impedido que las marcas asiáticas sigan preparando su expansión en el continente.

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Varios fabricantes chinos están desarrollando sus planes de localización antes de que se definan todos los requisitos. Changan espera comenzar a fabricar vehículos en Europa a principios de 2027. También ha mantenido conversaciones con proveedores y fabricantes para explorar acuerdos de producción. Xpeng, Chery y GAC figuran entre las compañías que trabajan en planes de expansión industrial en el continente.

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