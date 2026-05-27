"Riesgo de destrucción de una leyenda": Ferrari cae en bolsa tras presentar su eléctrico Luce

La presentación del primer vehículo 100 % eléctrico de Ferrari provocó una reacción negativa en los mercados financieros y abrió un debate dentro de la industria automotriz sobre el futuro de la histórica marca italiana.

Las acciones de Ferrari registraron una caída superior al 6 % en la apertura bursátil posterior al lanzamiento oficial del nuevo Ferrari Luce, modelo desarrollado durante cinco años y con el que la compañía de Maranello entra por primera vez al segmento totalmente eléctrico.

El descenso coincidió con cuestionamientos de analistas y figuras históricas vinculadas a la marca, quienes expresaron dudas sobre el diseño, el posicionamiento y la estrategia comercial del nuevo vehículo.

Ferrari Luce Foto: Ferrari

¿Por qué cayó Ferrari tras presentar el Luce?

Uno de los pronunciamientos que más impacto generó fue el del exdirectivo Luca Cordero di Montezemolo, quien aseguró que el nuevo modelo representa un riesgo para la identidad histórica de la compañía.



“Se corre el riesgo de destruir una leyenda”, afirmó el exdirectivo durante un encuentro empresarial en Italia.

Las declaraciones se conocieron poco después de la revelación oficial del Luce y coincidieron con la reacción negativa de inversionistas en bolsa.

Analistas consultados por diferentes firmas financieras también señalaron preocupaciones relacionadas con el precio del vehículo y su distancia frente a los diseños tradicionalmente asociados con Ferrari.

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¿Cuánto costará el Ferrari Luce?

El nuevo Ferrari Luce tendrá un precio inicial cercano a los 550.000 euros, cifra que lo convierte en uno de los modelos más costosos dentro de la gama de Ferrari.

De acuerdo con reportes de analistas de Mediobanca y Equita, el valor supera ampliamente:



El precio promedio de venta de Ferrari en 2026.

El costo de otros modelos actuales de la marca.

Las estimaciones habituales para deportivos eléctricos de lujo.

Las firmas financieras indicaron que Ferrari no entregó detalles concretos sobre los volúmenes de producción previstos para el modelo eléctrico.

Algunas proyecciones estiman que el Luce representaría apenas cerca del 1 % de las ventas totales de la compañía.

Ferrari Luce Foto: Ferrari

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¿Qué críticas recibió el diseño del Ferrari eléctrico?

Además del precio, el aspecto visual del nuevo modelo se convirtió en otro de los puntos más discutidos tras su lanzamiento.

Algunos analistas señalaron que el diseño se aleja de las líneas históricas asociadas al “Cavallino Rampante”.

Pierre-Olivier Essig declaró a Bloomberg que el vehículo parece una mezcla entre un sedán eléctrico asiático y un modelo de Tesla.

Otros expertos mencionados por medios financieros internacionales aseguraron que parte de los seguidores más tradicionales de Ferrari reaccionaron negativamente ante el nuevo lenguaje de diseño adoptado para el Luce.

Ferrari Luce Foto: Ferrari

Pese a las críticas iniciales, varias firmas mantienen expectativas positivas sobre la capacidad industrial y tecnológica de Ferrari.

Algunos análisis consideran que el lanzamiento forma parte de una apuesta estratégica para responder al crecimiento de fabricantes eléctricos chinos y al cambio del mercado premium mundial.

También señalaron que el éxito del modelo dependerá en buena parte de:



La reacción de clientes y concesionarios.

El comportamiento de la demanda.

La capacidad de Ferrari para mantener estándares de exclusividad y desempeño.

Sin embargo, algunas consultoras advirtieron posibles riesgos relacionados con márgenes de rentabilidad y costos de desarrollo, factores que suelen ser más elevados en vehículos eléctricos de lujo.

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En todo caso, el Luce marca el ingreso oficial de Ferrari a la electrificación total, después de años apostando principalmente por motores de combustión e híbridos de alto desempeño.