Superindustria ordena a Tesla correctivos por retrasos en entregas en Colombia

Tesla aterrizó en Colombia en noviembre de 2025. Desde entonces ha recibido en Colombia unos 23.700 pedidos de carros y hay reporte de retrasos en unos 1.800 casos.

La Superindustria desplegó visitas a la página web de Tesla en Colombia y determinó que la compañía debe tomar correctivos frente a los retrasos, pero también frente a la información que entrega a los consumidores.

"Según la información recaudada, la autoridad evidenció situaciones que podrían afectar los derechos de los consumidores, especialmente frente a retrasos en las entregas de vehículos inicialmente prometidas. De acuerdo con el análisis efectuado, más de 1.800 vehículos que debían ser entregados entre febrero y marzo de 2026 continuaban pendientes de entrega al mes de abril", señaló la entidad.

¿Qué encontró la Superindustria sobre Tesla en Colombia?

La autoridad desplegó visitas de inspección sobre la página web de Tesla en Colombia y revisó información relacionada con procesos de comercialización y entrega de vehículos.



Tras ese análisis, la entidad indicó que la empresa deberá adoptar correctivos relacionados con la claridad de la información entregada a los compradores.

Entre los ajustes solicitados aparecen:



Informar que las fechas de entrega son tentativas y no definitivas.

son tentativas y no definitivas. Precisar de manera clara las condiciones de garantía aplicables en Colombia.

Revisar la información asociada a llantas y cobertura de ciertos componentes.

Fortalecer la comunicación frente a los tiempos reales de entrega.

La Superindustria sostuvo que estas medidas buscan garantizar que los consumidores tengan información suficiente antes de finalizar la compra de los vehículos.

¿Qué carros vende Tesla en Colombia?

Aunque Tesla promociona cinco modelos en su página global, desde su llegada en noviembre solo dos están habilitados para pedidos directos en el país.

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Los vehículos disponibles para ordenar son:



Tesla Model 3.

Tesla Model Y.

En el caso del Model Y, la compañía destaca funciones relacionadas con conducción asistida y futuras actualizaciones enfocadas en manejo autónomo.

La marca también mantiene exhibidos otros modelos de su portafolio internacional, aunque sin disponibilidad inmediata para configuración o compra local.

Tesla y el crecimiento de los eléctricos en Colombia

La llegada de Tesla ayudó a registrar el mayor crecimiento registrado hasta ahora para el mercado de vehículos eléctricos en Colombia.

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Según cifras del RUNT, entre enero y abril de 2026 se matricularon 14.541 vehículos eléctricos en el país, lo que representó un aumento superior al 200 % frente al mismo periodo del año anterior.

Uno de los hechos más relevantes ocurrió en marzo y abril, cuando el Tesla Model Y se convirtió en el carro más vendido del mercado colombiano, superando modelos tradicionales de combustión.

Solo en abril se matricularon más de 5.100 eléctricos en Colombia y casi dos de cada diez carros vendidos en el país correspondieron a este tipo de tecnología.

El crecimiento del segmento también ha estado impulsado por fabricantes como BYD, Kia y Chery.