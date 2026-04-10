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Blu Radio  / Motor  / SuperTransporte les ‘jala las orejas’ a CDA: los 9 errores más recurrentes en revisión tecnomecánica

SuperTransporte les ‘jala las orejas’ a CDA: los 9 errores más recurrentes en revisión tecnomecánica

La entidad otorgó un plazo de dos meses para ajustar los procesos, advirtiendo posibles sanciones en caso de incumplimiento.

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