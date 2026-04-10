SuperTransporte les ‘jala las orejas’ a CDA: los 9 errores más recurrentes en revisión tecnomecánica

La Superintendencia de Transporte advirtió sobre fallas reiteradas en los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) tras el vencimiento del plazo para implementar los lineamientos de la Circular 024 de 2026, relacionados con el fortalecimiento de los controles en la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes.

Según informó la entidad, luego de analizar los planes de mejora aplicados entre 2023 y el primer semestre de 2025 a 166 CDA, se identificaron conductas irregulares que siguen presentándose de manera recurrente durante las inspecciones vehiculares.

El superintendente, Alfredo Enrique Piñeres Olave, señaló que las instrucciones emitidas “no crean obligaciones nuevas”, sino que buscan corregir incumplimientos dentro del marco normativo vigente.

Revisión tecnomecánica Foto: SuperTransporte

¿Cuáles son los 9 errores más recurrentes en los CDA?

De acuerdo con la Superintendencia de Transporte, estas son las principales fallas detectadas en los procesos de revisión:



No realizar la quema del PIN: el sistema exige este paso antes de iniciar cualquier inspección para garantizar la trazabilidad del proceso. Evidencias fílmicas incompletas: se han identificado fallas en la grabación continua y verificable de todas las etapas de la revisión. Inspecciones sensoriales sin ubicación definida: algunos CDA no establecen un punto fijo para esta fase del proceso. Fallas en la detección de placas: no siempre se registra correctamente el ingreso y salida del vehículo, lo que afecta la identificación. Errores en el Formato Uniforme de Resultados (FUR): inconsistencias en el reporte de datos y falta de registro de novedades. Problemas de iluminación: incumplimiento en los niveles mínimos requeridos en las áreas de inspección. Información desactualizada del personal: registros incompletos o desactualizados de inspectores y directores técnicos. Cambios operativos sin notificación: modificaciones en infraestructura o procesos sin informar previamente al sistema SICOV. Falta de concentración del personal: realización de tareas ajenas durante la inspección, afectando el proceso.

Estas conductas fueron identificadas a partir de la información recolectada por los operadores homologados del Sistema de Control y Vigilancia (SICOV), que registran evidencias de cada inspección realizada en el país.



Revisión tecnomecánica es obligatoria Foto: Superintendencia de Transporte

¿Qué exige la Superintendencia de Transporte a los CDA?

La circular 024 de 2026 establece lineamientos obligatorios para garantizar la correcta ejecución de la revisión tecnomecánica. Entre los puntos centrales se incluyen controles tecnológicos, operativos y procedimentales que deben aplicar los CDA.

La Superintendencia de Transporte indicó que el objetivo es asegurar la trazabilidad, integridad y transparencia de cada inspección, así como evitar inconsistencias en los resultados.

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Además, se exige que los CDA mantengan comunicación constante con los operadores del SICOV, especialmente frente a cambios en infraestructura, procesos o personal técnico autorizado.



¿Qué sanciones enfrentan los CDA que incumplan?

Tras el vencimiento del plazo establecido, la entidad advirtió que el incumplimiento de estas disposiciones puede derivar en actuaciones administrativas.

Entre las medidas contempladas se encuentran sanciones que pueden incluir el cierre preventivo de los centros hasta por seis meses, dependiendo de la gravedad de las faltas detectadas.

La Superintendencia de Transporte informó que continuará realizando seguimiento al cumplimiento de estas instrucciones a través del SICOV, con el fin de verificar la correcta aplicación de los procedimientos en todo el país.