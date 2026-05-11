Uber implementa nueva medida de seguridad durante los viajes en Colombia

La plataforma Uber anunció una nueva medida de seguridad durante los viajes en Colombia con la implementación de un código PIN personal para confirmar el inicio de cada trayecto. La herramienta, que comenzará a funcionar desde esta semana en la aplicación, busca que los usuarios puedan verificar de manera más simple y segura que están abordando el vehículo correcto antes de iniciar el recorrido.

¿Qué tiene de diferente al PIN que ya existe?

La actualización permitirá que cada usuario configure un código fijo de cuatro dígitos, fácil de recordar y diferente al PIN dinámico que ya existía en la plataforma. Según explicó la compañía, esta modalidad facilitará el proceso de validación sin necesidad de depender del celular al momento de subir al carro, especialmente en situaciones como salidas nocturnas, zonas con poca señal de internet o cuando el dispositivo tenga poca batería. Además, el PIN podrá modificarse en cualquier momento desde la aplicación.

“En Uber seguimos desarrollando herramientas que fortalecen la seguridad sin perder simplicidad en la experiencia. Con el código PIN personal, buscamos que cada usuario tenga una forma más confiable y práctica de confirmar el trayecto desde el inicio”, afirmó Manuela Bedoya.

Uber Foto: Unsplash

La nueva función también estará disponible para el servicio de Uber Taxi y se suma a las más de 40 herramientas de seguridad que, según la empresa, ya operan dentro de la aplicación en Colombia. Entre ellas se encuentran los procesos de verificación de conductores, que incluyen el registro mediante TaxExpress, validación de documentos personales y del vehículo, revisión de antecedentes penales y confirmación de identidad a través de selfies.



Este sistema de monitoreo en tiempo real mediante GPS permiten registrar cada trayecto y compartir la información con las autoridades en caso de ser necesario. A esto se suman herramientas como RideCheck, diseñada para detectar desvíos de ruta o paradas inusuales y emitir alertas dentro de la aplicación, así como funciones de grabación de audio y video desde el celular del conductor, cuyo contenido permanece encriptado y solo se utiliza si se reporta algún incidente.

“Con funciones como el código PIN personal y el resto de la tecnología en la app, buscamos que cada trayecto, incluyendo los realizados en taxi, tenga más información, más respaldo y confianza desde antes de empezar”, concluyó Bedoya.