En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Luiz Inácio Lula da Silva
Deicy Jiménez
Gustavo Petro
María Corina Machado
Fenómeno de El Niño

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Motor  / Una base de EE.UU. en Japón prohíbe carros eléctricos de reconocida marca china por seguridad

Una base de EE.UU. en Japón prohíbe carros eléctricos de reconocida marca china por seguridad

El pasado mes de junio Washington anunció la incorporación de esta marca a su lista de 'empresas militares chinas'.

Base aérea de Kadena de EEUU en Japón
Base aérea de Kadena de EEUU en Japón
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 26 de oct, 2026

El Ejército de Estados Unidos prohibió este lunes la circulación de carros eléctricos de la empresa automotriz china BYD en una de sus mayores bases de la prefectura japonesa de Okinawa, afirmaron medios locales, citando razones de seguridad.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

La prohibición afecta a la base aérea de Kadena, afirmó la agencia de noticias Kyodo, una decisión que llega después de que el pasado junio Washington anunciara la incorporación de BYD a su lista de 'empresas militares chinas', junto con otras como el 'Google chino' Baidu o el fabricante de robots Unitree.

Un modelo BYD Seal 06 EV se exhibe durante la 21ª Exposición Internacional de la Industria Automotriz de Shanghái en el Centro Nacional de Exposiciones y Convenciones de Shanghái el 23 de abril de 2025.
BYD ha sido un referente en la electrificación, junto con otras marcas.
Foto: AFP

Últimas noticias

Logo de Audi en primer primerísimo plano.
Motor

Audi abrirá su primera fábrica en EEUU: quieren fabricar 200.000 carros anuales

Renault Filante
Motor

Debuta la SUV más lujosa, grande e híbrida de Renault para desafiar a Mazda, Ford y más marcas

Publicidad

"Los comandantes de las instalaciones son responsables de proteger a su personal, sus instalaciones y las misiones que se les han asignado, y pueden implementar medidas de seguridad legales y basadas en la evaluación de riesgos que sean necesarias para mitigar las amenazas creíbles", afirmó un portavoz de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Japón (USFJ), John Severns, citado por el diario The Japan Times.

Aunque la inclusión de BYD en el listado estadounidense no implica sanciones directas, sí prohíbe al Departamento de Defensa estadounidense contratar con las empresas designadas, unas restricciones que prevé extender a adquisiciones indirectas a partir de 2027.

La foto, tomada el 27 de abril de 2025, muestra vehículos eléctricos BYD esperando a ser cargados en el portavehículos BYD "Shenzhen", que zarpará hacia Brasil desde el puerto de Taicang en Suzhou, provincia oriental china de Jiangsu.
BYD ha logrado irrumpir en el mercado de carros eléctricos en el hemisferio occidental de forma categórica.
Foto: AFP

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Otros países se han sumado recientemente a este tipo de medidas. El pasado febrero, el ministro de Defensa de Polonia, Władysław Kosiniak-Kamysz, confirmó la orden de prohibir el acceso de vehículos fabricados en China a unidades militares protegidas, así como su circulación en las inmediaciones de bases y cuarteles.

Publicidad

El Reino Unido prohíbe, desde abril de 2025, parquear vehículos eléctricos chinos a menos de tres kilómetros de bases militares sensibles.

Relacionados

BYD

Estados Unidos

Publicidad

Publicidad

Publicidad