Debuta la SUV más lujosa, grande e híbrida de Renault para desafiar a Mazda, Ford y más marcas

Renault lanzó en Colombia la Filante, una SUV híbrida que llega con 247 caballos de potencia combinada, 4,91 metros de longitud, un sistema de propulsión que combina un motor de gasolina y uno eléctrico, y una versión Esprit Alpine para desafiar a marcas como Ford, Mazda, Volkswagen y más.

Colombia es el primer país de América Latina en recibir este vehículo, que Renault presenta como su nuevo modelo insignia internacional. La Filante incorpora una pantalla panorámica compuesta por tres módulos de 12,3 pulgadas, y hasta 31 sistemas de asistencia a la conducción.

Renault Filante Foto: Blu Radio

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¿Qué motor tiene la Renault Filante?

La Filante utiliza el sistema E-Tech Full Hybrid, compuesto por un motor de gasolina 1.5 turbo de 147 hp y 250 Nm de torque, junto con un propulsor eléctrico de 134 hp y 320 Nm. La potencia combinada anunciada por Renault es de 247 hp.

El sistema permite arrancar en modo completamente eléctrico y recuperar energía durante las desaceleraciones y el frenado. Según las cifras entregadas por el fabricante, puede circular en modo eléctrico hasta el 75 % del tiempo en entornos urbanos y reducir el consumo de combustible hasta un 40 %.



A diferencia de un vehículo eléctrico que requiere conectarse a un punto de carga, este sistema híbrido no necesita cables ni estaciones de recarga externas. La batería recibe energía a través del funcionamiento del sistema y la recuperación durante la conducción.

En cuanto a sus dimensiones, la SUV mide 4,91 metros de largo y tiene una distancia entre ejes de 2,82 metros. Cuenta con 201 milímetros de altura libre al suelo, un ángulo de ataque de 16,8 grados y uno de salida de 21,3 grados.

Renault Filante Foto: Blu Radio

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¿Qué tecnología y equipamiento trae Filante?

La versión Esprit Alpine incluye rines de aleación de 20 pulgadas, molduras exteriores en negro brillante y una parrilla frontal con detalles retroiluminados. En la iluminación incorpora faros adaptativos Matrix LED Vision, que permiten mantener las luces altas sin deslumbrar a otros conductores.

En la cabina, el sistema OpenR Panorama integra tres pantallas de 12,3 pulgadas. La pantalla del copiloto cuenta con un filtro de privacidad y permite utilizar navegación propia y reproducir contenido en streaming de manera independiente. El sistema Multi-Sense ofrece cinco modos de conducción, incluido uno adaptativo basado en inteligencia artificial.

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El equipamiento también incluye aire acondicionado de tres zonas, techo panorámico fijo, iluminación ambiental personalizable y un sistema de sonido Bose de 10 altavoces con cancelación activa de ruido. Para los pasajeros, dispone de asientos delanteros eléctricos con masaje, calefacción y ventilación, además de calefacción en la segunda fila.

Interior de la Renault Filante Foto: Blu Radio

¿Qué sistemas de asistencia tiene la Renault Filante?

Renault anuncia hasta 31 sistemas avanzados de asistencia a la conducción. Entre ellos están el control de crucero adaptativo mediante la asistencia activa al conductor, el parqueo completamente autónomo y la asistencia para maniobras evasivas de emergencia.

También incorpora frenado autónomo en intersecciones, alertas de tráfico cruzado delantero y trasero con frenado automático y una alerta de salida segura para los ocupantes.

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Otro de los sistemas es ClearView, que ofrece una visión periférica de 540 grados y permite visualizar en pantalla el terreno debajo de la estructura del vehículo. A esto se suma un espejo retrovisor digital HD que muestra la zona posterior mediante una cámara.

La Renault Filante se ofrece en cuatro colores: Blanco Satinado, Blanco Universal, Gris Metálico y Verde Satinado.