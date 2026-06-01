Venta de carros en Colombia aumentó un 48 % durante los primeros cinco meses de 2026

De acuerdo con el informe mensual de la Andi y Fenalco, en mayo de 2026 se registraron 28.136 matrículas de vehículos nuevos, lo que representa un crecimiento del 43% frente al mismo mes de 2025. En mayo, también el carro más vendido fue el Tesla Model Y.

Entre enero y mayo, el mercado alcanzó 128.582 unidades de vehículos nuevos vendidos, lo que significa un aumento del 48%, consolidando una tendencia de crecimiento sostenido para el sector automotor en el país.

Según el informe entregado por ambos gremios, las marcas que lideraron las ventas fueron Kia, Toyota, Renault, Tesla y Mazda con 3.421, 2.621, 2.582, 2.329 y 2.061 unidades nuevas con participaciones de mercado de 12,2%, 9,3%, 9,2%, 8,3% y 7,3% respectivamente, lo que representa 46,3% del total de vehículos matriculados en el quinto mes de 2026.

De acuerdo con los reportes del sector, el comportamiento favorable también ha estado impulsado por el crecimiento de los vehículos eléctricos e híbridos, cuyas matrículas han aumentado de manera acelerada.



Solo en abril, este segmento registró un crecimiento interanual del 129 %, reflejando una mayor apuesta de los consumidores por tecnologías más limpias y eficientes.

Asimismo, destacaron que, en mayo, las ciudades con mayor crecimiento en los registros de vehículos fueron Bogotá D.C, con un aumento del 95,6%, seguida por Sincelejo y la Paz (Cesar) con crecimientos del 66,5% y 58,4%. También se destacaron ciudades como Montería y Medellín (Valle de Aburrá) con crecimientos del 49,4% y 45%, respectivamente.

Ambos gremios señalaron que, de mantenerse este ritmo de ventas durante los próximos meses, el 2026 podría convertirse en uno de los mejores años para la industria automotriz en la última década.

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Finalmente, señalaron que, durante el quinto mes del año, los segmentos con mayor crecimiento fueron los comerciales de pasajeros, con un incremento de 143,2% seguidos por las vans y los vehículos tipo SUV, que aumentaron 70% y 55,4% respectivamente, frente al mayo del 2025.