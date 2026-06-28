"A los 3 segundos todo se derrumbó": Sofía Loera, niña sobreviviente a terremotos en Venezuela

"A los tres segundos todo se derrumbó". Con esa frase, Sofía Loera, una niña sobreviviente de los terremotos que golpearon a Venezuela, resumió los instantes de terror que vivió junto a su familia cuando el edificio donde residían colapsó en el sector Los Corales, en La Guaira. La menor logró salir con vida, aunque la tragedia le arrebató a su hermana mayor.

Sofía recordó que el movimiento telúrico comenzó de forma casi imperceptible, pero rápidamente se convirtió en una catástrofe. "Vivíamos en Los Corales, una zona de aquí de La Guaira. Al principio se sintió un temblor leve, pero a los tres segundos todo se derrumbó. Nuestro edificio cayó al frente, pero también por el peso se hundió", relató.

La niña explicó que se encontraba haciendo tareas en su computador cuando empezó la emergencia. "Estaba sentada con mi laptop haciendo tareas. Cuando empezó todo fue suave, después empezamos a ver cómo se caían cosas. Dije: 'Papá, está temblando', y todo cayó hacia abajo", recordó sobre los segundos previos al colapso.

Durante el derrumbe, Sofía estaba acompañada por sus tres perros, aunque uno de ellos murió entre los escombros. Además, contó que, antes de que la estructura terminara de desplomarse, su familia alcanzó a rescatar algunos objetos y ayudó a sacar a otras personas atrapadas.



La menor aseguró que todo ocurrió tan rápido que apenas pudo reaccionar. "Fue muy desconcertante. Apenas parpadeé sentí muchos golpes en el cuello y la espalda. Tengo heridas, pero caí en un hueco y pude escarbar para salir. Mi papá me decía: 'Tú puedes'. Fue todo muy rápido, no dio ni tiempo de reaccionar", expresó.

Gracias a ese espacio entre los escombros, Sofía consiguió sobrevivir y salir aproximadamente media hora después. "Yo estaba al lado de mi mamá, podíamos hablar. Yo salí a los 30 minutos, mi papá me ayudó y luego ayudamos a mi mamá", explicó la niña.

Pese a la magnitud del colapso, Sofía indicó que sus lesiones fueron relativamente leves. "Solo se me cayeron algunas uñas y tengo una abertura en uno de los dedos. De resto puedo moverme y hablar bien", afirmó al referirse a su recuperación.

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El momento más doloroso de su testimonio llegó al recordar la muerte de su hermana de 19 años. "A mi hermana, desafortunadamente, le cayó una nevera encima y no pudo salir con vida. Tenía un mes de haber regresado", concluyó Sofía Loera, cuya historia se ha convertido en uno de los relatos más impactantes de los terremotos ocurridos en Venezuela.