¿A qué viene Marco Rubio a Colombia? Anuncian una era dorada en términos militares

La visita oficial del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, a la sede de gobierno del presidente Abelardo De La Espriella en Barranquilla, marca un punto de inflexión estratégico en las relaciones bilaterales justo cuando se cumple el primer mes del mandato colombiano.

En entrevista con Blu Radio, el ex encargado de negocios de EEUU en Colombia, John Mcnamara, analizó la trascendencia de este encuentro y los temas clave de seguridad, narcotráfico, justicia y comercio que definirán esta nueva etapa de cooperación binacional.

Una "era dorada" en seguridad y defensa

La llegada del nuevo gobierno en Bogotá abre las puertas a una transformación profunda en la alianza militar e inteligencia. Mcnamara, quien se retiró recientemente del servicio diplomático tras alcanzar la edad de jubilación, aseguró con optimismo que el actual panorama político entre Washington y Bogotá generará una sinergia sin precedentes: "estoy seguro que estamos a las puertas de una nueva era dorada en la larga y especial relación biletal que nos unen a nuestros dos países".

El exdiplomático recordó que esta cooperación tiene profundas raíces históricas que incluyen la participación conjunta en la Guerra de Corea y el Plan Colombia. Ante los persistentes desafíos de seguridad interna, como el reciente ataque atribuido a las disidencias de alias Iván Mordisco en la vía Panamericana que cobró la vida de un soldado y dejó tres heridos, el respaldo estadounidense en inteligencia por parte del FBI y la CIA se profundizará notablemente.



El "Escudo de las Américas" y asesoría especializada

Uno de los pilares de este relanzamiento militar es la iniciativa del "Escudo de las Américas", un esquema de seguridad regional creado hace menos de seis meses y que asocia a cerca de 20 naciones. En este marco, el ministro de Defensa colombiano, Jorge Mora, se reunió previamente con el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth.

Frente a la posibilidad de ver tropas extranjeras en territorio nacional, Mcnamara aclaró que se respetará rigurosamente la soberanía colombiana y que la cooperación será bajo mutuo acuerdo. No se contemplan bases militares, sino el despliegue de personal técnico especializado de apoyo: "no batallones y deiones de gente que van, pero especializado eh pocos números para colaborar conjuntos ah contra ese enemigo común, ese plaga contra la humanidad que son los narcoterroristas".

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Reactivación de las extradiciones

Otro de los puntos álgidos de la agenda bilateral es la normalización del proceso de extradición. Durante la administración anterior, bajo el programa de la "paz total", los envíos de capos de alta peligrosidad solicitados por la justicia estadounidense se mantuvieron congelados por razones políticas. Bajo el nuevo mandato de De la Espriella, procesos clave como los de alias Araña y alias Mocho Olmedo se han reactivado plenamente.

Según Mcnamara, esta decisión política elimina tensiones históricas con Washington: "con ese nuevo época de colaboración aún más cercana entre nuestros dos gobiernos (...) Vamos a a ver, para mí menos fricción, menos complicaciones y más colaboración basado en la confianza mutua entre los dos países".

Alivios económicos tras la tragedia del terremoto

La agenda del secretario Rubio no se limitará a la seguridad militar; también abordará la urgente recuperación económica de Colombia tras el destructivo terremoto del pasado 10 de agosto. El gobierno colombiano busca que la administración del presidente Donald Trump otorgue alivios y reducciones arancelarias para impulsar las exportaciones nacionales como medida de reactivación.

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Al respecto, el exembajador expresó su deseo de que el gobierno norteamericano flexibilice las cargas comerciales más allá de las excepciones vigentes para el café y el carbón: "tengo la esperanza que los Estados Unidos (...) sería posible más que todo después de ese terremoto tan terrible a oportunidades para darle humano a un país hermano, un aliado muy cercano a nosotros durante ese momentos difíciles, complicados".

Escuche aquí la entrevista: