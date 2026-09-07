"Entregaron a dedo un contrato": Henrique Capriles por acuerdo petrolero y transición en Venezuela

El diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela, Henrique Capriles, miembro de la alianza parlamentaria Libertad, ofreció un duro balance sobre la actualidad de su país, enfocándose en la falta de transparencia del reciente acuerdo petrolero con Estados Unidos y la inviabilidad de organizar comicios democráticos bajo el esquema institucional vigente.

Dudas y opacidad en el nuevo acuerdo petrolero

Capriles reconoció la urgente necesidad de reactivar la economía venezolana, señalando la precaria situación de la población: "el salario mínimo en Venezuela y la pensión siguen en 130 bolívares. Eso es unos pocos centavos de dólar". Sin embargo, cuestionó severamente las condiciones bajo las cuales se concretó el pacto energético, calificando como incomprensible la adjudicación directa de recursos clave sin procesos competitivos.

Líder opositor Henrique Capriles. Foto: AFP

"Hay cosas que no se entienden del acuerdo petrolero, el entregar a dedo un contrato para la explotación de 17 campos petroleros a una empresa que tiene menos de 5 años en el mercado petrolero", denunció el líder opositor. Añadió que estos terrenos poseen reservas probadas de "65,000 millones de barriles de petróleo" y que el presunto socio mayoritario de la firma adjudicada es un ciudadano de apellido Betancur, quien "ha sido investigado por lo que fue la quiebra, la destrucción del sector eléctrico del país".

La falta de información pública sobre los términos contractuales agrava el panorama. Mientras que en Venezuela la funcionaria Delcy Rodríguez hace referencia a un periodo de 25 años, la administración estadounidense proyecta una duración de 100 años. Asimismo, el diputado criticó cláusulas que ceden un porcentaje de acciones al Departamento de Guerra de EE.UU. y entregan el 20% de la extracción a precio de costo, eximiendo el pago de impuesto sobre la renta. Ante esto, cuestionó: "¿Por qué esos 17 campos con reservas probadas... no lo llevaste a subasta pública? ¿Por qué no hubo una licitación, un proceso de oferta pública?".



"Es imposible celebrar una elección libre" con las autoridades actuales

Al abordar el panorama electoral y tras las recientes declaraciones del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, respecto a la falta de garantías en el país, Capriles coincidió plenamente en que no existen condiciones óptimas para el sufragio. "Es imposible en Venezuela celebrar una elección libre y democrática con este CNE", aseveró enfáticamente.

Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio Foto: AFP

El parlamentario recordó los sucesos de los comicios pasados, argumentando que la abstención popular responde a la desconfianza sistémica. "El país no sale a votar porque Maduro se robó unas elecciones que había perdido abiertamente, se las roba y se sostuvo en el poder", apuntó. En ese sentido, señaló directamente como cómplices de la convalidación del fraude al Consejo Nacional Electoral (CNE) presidido por Elvis Amoroso y al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

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Más allá del debate técnico sobre los sistemas automatizados, Capriles precisó que el verdadero obstáculo electoral es la coerción física en las mesas de votación. "El problema en Venezuela no ha sido la manipulación de las máquinas. El problema de Venezuela es que te sacan a punta de pistola, te sacan un testigo y se quedan los del PSUV se quedan controlando el centro de votación", relató, apuntando además a la complicidad de quienes debían custodiar el proceso, en referencia al Plan República.

Presión internacional y el rechazo al "chantaje" económico

A pesar del complejo escenario, Capriles rescató como un avance positivo la futura renovación total del TSJ. No obstante, admitió que este cambio institucional es fruto directo de la influencia extranjera y no de una concesión voluntaria del oficialismo: "Jorge Rodríguez jamás hubiera renovado el tribunal en su totalidad si no tuviera la presión de Estados Unidos". Indicó que la mesa de negociación se encuentra tutelada por Washington, por lo que el gran reto consiste en asegurar que el nuevo tribunal esté conformado por profesionales honestos e independientes, alejados del reparto de cuotas partidistas.

Finalmente, el político rechazó firmemente la idea de que la estabilización de la economía deba realizarse a costa de postergar la democracia. "Lo que yo sí no acepto como venezolano es el chantaje... de que toda la recuperación económica pasa por que Delcy siga para no generar un proceso electoral que pueda poner en riesgo todos estos contratos que se están firmando", concluyó, remarcando que figuras como Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello no pueden liderar la reconstrucción del país siendo los corresponsables de su destrucción económica y social.

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Escuche aquí la entrevista: