Henrique Capriles: “Si decir la verdad tiene costo político, yo lo pago”

A pocos días de las elecciones regionales en Venezuela , Henrique Capriles Radonski, líder histórico de la oposición y exgobernador del estado Miranda, ha reaparecido con una postura tajante: participar en los comicios del 25 de mayo es un acto de lucha democrática, no una legitimación del régimen de Nicolás Maduro.

“Si decir la verdad tiene costo político, yo lo pago”, aseguró Capriles en una entrevista exclusiva con Venezuela al Día, el nuevo espacio informativo de Blu Radio en YouTube, dejando claro que su decisión de respaldar candidaturas opositoras no responde a un cálculo electoral sino a una convicción. “Ir a elecciones no significa lavarle la cara al fraude ”, puntualizó.

Desde su experiencia política y un profundo análisis del pasado reciente, Capriles reconoce errores de la oposición, entre ellos la decisión de no postular candidatos en 2018. “Fue un error no haber presentado candidato. Creo que había que presentar un candidato. Hicimos cosas y no le explicamos a la gente por qué. Confundimos a la gente”, reflexionó.

Unidad, pero no a cualquier precio: una crítica a la fragmentación opositora

Uno de los temas más espinosos abordados por Capriles fue la falta de cohesión dentro de la oposición venezolana. Pese a su disposición al diálogo, lanza una crítica clara a quienes se marginan del proceso electoral: “Parece que para algunos el enemigo hoy no es el gobierno, somos nosotros, porque decidimos votar”.

Capriles enfatizó que la unidad no puede construirse sobre descalificaciones. “La unidad se basa en puntos de encuentro desde la diversidad, desde la pluralidad, pero siempre en la búsqueda de que prevalezca el bien común”, dijo, al tiempo que criticó a quienes tildan de traidores a los sectores que apuestan por el camino electoral .

Sobre su relación con María Corina Machado y Edmundo González, Capriles afirmó que no ha habido comunicación directa recientemente, aunque sí “indirectamente” a través de terceros. También confirmó que no ha conversado con el presidente de Colombia, pero sí con figuras cercanas al entorno político colombiano y estadounidense.

Migración y dignidad: la defensa del venezolano en el exterior

Capriles aprovechó la entrevista para defender los derechos de los migrantes venezolanos , en particular en Estados Unidos. Rechazó la estigmatización de connacionales por supuestos vínculos con el crimen organizado. “Me opongo a que traten a nuestros compatriotas como delincuentes solo por tener un tatuaje. Exijo respeto a los venezolanos, estén donde estén”, dijo, visiblemente conmovido.

El dirigente también denunció el impacto negativo del aislamiento económico, como la salida de empresas petroleras internacionales de Venezuela . “Sacar a Venezuela del mercado petrolero occidental es un error gravísimo. Eso solo fortalece la corrupción y el contrabando”, advirtió.

Presos políticos, CNE y el futuro institucional

Capriles fue categórico al afirmar que no se puede hablar de democracia en Venezuela mientras existan presos políticos. “La recuperación de la democracia pasa por la libertad de todos los presos políticos, por la libertad de expresión y por que nadie sea perseguido por sus ideas”, aseguró.

En cuanto a los temores de quienes han sido testigos electorales —algunos incluso detenidos—, Capriles admitió que el desafío es enorme: “Vamos a insistir en que se abran las cárceles y se liberen a todos los presos políticos. Es parte del retorno de la política”.

Asimismo, rechazó cualquier exigencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) de firmar documentos que no estén establecidos en la ley. “Eso es discurso político del gobierno. Nosotros tenemos nuestra propia agenda”, afirmó.

La política es esperanza: Capriles no se rinde

Lejos de presentar una candidatura presidencial, Capriles explicó que su rol actual es impulsar liderazgos locales, como el de Juan Requesens, candidato a gobernador en Miranda. “Esta elección del 25 de mayo no es entre Enrique Capriles y Maduro. Hay que ponerle rostro a la lucha democrática”, dijo, subrayando la importancia de que el pueblo vuelva a tener voz en los espacios institucionales.

Para Capriles, la política no es una carrera personal, sino un compromiso permanente con la verdad y con la gente. “Yo defiendo la política sobre la base de las convicciones y del bien común. Y si hay que pagar un precio por eso, lo pago”, sentenció.

De cara al futuro, el dirigente indicó que el próximo gran debate será el intento del gobierno por modificar la Constitución. “Allí también vamos a dar la lucha. Pero la lucha no se da en las redes, sino en la calle, en la realidad de la gente”.