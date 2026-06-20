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Blu Radio  / Mundo  / Accidente con un bastón desencadena cortocircuito en el metro de Ciudad de México

Accidente con un bastón desencadena cortocircuito en el metro de Ciudad de México

El incidente se desató cuando el bastón de apoyo de una persona con discapacidad visual cayó accidentalmente a las vías.

Accidente con un bastón desencadena cortocircuito en el metro de Ciudad de México.jpg
Bastón desencadena cortocircuito en el metro.
Foto: captura de video en X.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de jun, 2026

En los sistemas de transporte masivo como el metro, los usuarios pueden estar expuestos a diversos riesgos mientras esperan en los andenes. La cercanía a las vías, la aglomeración de personas y la posible caída de objetos representan peligros que, en ciertos casos, pueden derivar en incidentes eléctricos o accidentes mayores.

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Por ello, es fundamental mantener la precaución y respetar las normas de seguridad en todo momento.

Bastón causa cortocircuito en metro de Ciudad de México

Un cortocircuito ocurrido en la estación Zaragoza de la Línea 1 del metro de Ciudad de México provocó una breve interrupción en el servicio. El incidente se desató cuando el bastón de apoyo de una persona con discapacidad visual cayó accidentalmente a las vías.

El objeto metálico hizo contacto con la barra guía, lo que generó un fuerte destello, seguido de una pequeña explosión. Como consecuencia, se produjo acumulación de humo en el andén, lo que alertó a los usuarios presentes.

A pesar de lo aparatoso del suceso, no se reportaron personas lesionadas, aunque sí momentos de tensión entre los pasajeros.

Recomendaciones para evitar este tipo de incidentes

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Frente al hecho, autoridades indican a los usuarios tener siempre presente las siguientes recomendaciones:

  • Mantenerse siempre detrás de la línea de seguridad en el andén.
  • Sujetar firmemente objetos personales, especialmente aquellos que puedan caer a las vías.
  • Evitar acercarse al borde mientras el tren no ha llegado completamente.
  • Reportar de inmediato cualquier objeto caído al personal del metro y no intentar recuperarlo por cuenta propia.
  • Seguir las indicaciones del personal de seguridad ante cualquier emergencia.
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