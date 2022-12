Aceleran procesos electorales en Venezuela tras adelanto de votaciones regionales

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Tibisay Lucena, informó hoy que el organismo acelerará los procesos previos a una votación debido a la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de adelantar los comicios regionales de diciembre a octubre.



La funcionaria informó que los 1.276 aspirantes que fueron postulados por partidos políticos y los 523 de iniciativa propia deberán formalizar sus candidaturas entre mañana y el lunes para mantenerse en esta carrera con 23 cargos en disputa.



Asimismo, indicó que la Junta Nacional Electoral (JNE) está determinando cual domingo de octubre se realizarán estos comicios, que han sido suspendidos en dos ocasiones y que habían sido fijados para el 10 de diciembre.



Lucena remarcó que el CNE dará fiel cumplimiento al decreto de adelanto de elecciones que emitió este sábado la plenipotenciaria ANC en el que se habla de elección de gobernadores pero no de los consejos legislativos regionales, plazas que siempre se han escogido en una misma votación.



"Para no hablar de consejos legislativos regionales, vamos a hacer la elección tal como lo dice el decreto para gobernadores y gobernadoras", subrayó sin dar más detalles sobre este punto.



La rectora recordó que no podrán competir en la contienda quienes hayan sido inhabilitados políticamente, como ha ocurrido con varios dirigentes opositores, ni quienes hayan sido "condenados por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones que afecten el patrimonio público".



Agregó que los aspirantes por iniciativa propia deberán incluir entre sus soportes las firmas de apoyo de al menos el 5 % de los inscritos en el censo electoral del estado al que se presentan.



La oposición venezolana que no participó en la última contienda -cuando se eligió la ANC, un órgano señalado de fraudulento por buena parte de la comunidad internacional- ya preinscribió prospectos en las 23 entidades federales del país y ve probabilidades de recuperar espacios arrebatados por el chavismo en 2012.



Sin embargo, una parte de la militancia antichavista rechaza participar en estos comicios por estar organizados por el mismos CNE "fraudulento", acusado por la empresa encargada del recuento de votos en el país, Smartmatic, de inflar en "al menos un millón" el dato de participación de la votación de la ANC del pasado 30 de julio.



