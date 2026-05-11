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Nueva alerta por posible caso de hantavirus; aislaron a pasajero español

El paciente sigue aislado en el centro sanitario, al igual que los otros trece cruceristas españoles evacuados del barco, que han dado negativo.

Hantavirus
Hantavirus.
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 11 de may, 2026

Un pasajero español del crucero MV Hondius ha dado positivo provisional por hantavirus en la prueba diagnóstica PCR que se le realizó al llegar el domingo al hospital militar Gómez Ulla de Madrid.

Según informaron este lunes fuentes del Ministerio de Sanidad, el pasajero, del que solo se ha divulgado que es un hombre, no presenta síntomas y su estado general es bueno, a la espera de que se le practique una segunda PCR que confirme o no el resultado provisional.

Esta persona ha sido trasladada a la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) del centro hospitalario, conforme a los protocolos sanitarios.

El paciente sigue aislado en el centro sanitario, al igual que los otros trece cruceristas españoles evacuados del barco, que han dado negativo.

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Hantavirus
Foto: ChatGPT

Los catorce españoles fueron los primeros que desembarcaron cuando el buque, afectado por un brote de hantavirus, llegó el domingo al puerto de Granadilla de Abona (isla atlántica de Tenerife), donde quedó fondeado.

Inmediatamente fueron trasladados en avión a Madrid para guardar cuarentena en el hospital militar, que está equipado con medios especiales para aislar y tratar a pacientes con enfermedades contagiosas.

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La operación de evacuación y repatriación aérea del pasaje y parte de la tripulación, en concreto 120 personas concluyó hoy, y el barco reanudó la navegación con 28 tripulantes y rumbo al puerto neerlandés de Róterdam.

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