Hantavirus: experto advierte alta letalidad, pero descarta riesgo de pandemia global

El reciente brote de hantavirus detectado en un crucero y vinculado a la cepa de los Andes ha generado inquietud internacional. Sin embargo, el doctor Daniel López Acuña, médico especializado en salud pública y con más de tres décadas de trayectoria en la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha hecho un llamado a la calma.

En diálogo con Mañanas Blu, el experto, explicó que aunque la letalidad es alarmante, las características del virus impiden que se convierta en una emergencia similar a la vivida con el SARS-CoV-2.

Una diferencia clave en la transmisión

Uno de los puntos centrales para evitar el pánico colectivo es entender cómo se propaga la enfermedad. López Acuña enfatizó que "este no es un problema que nos lleve a una nueva pandemia" porque el hantavirus no se transmite por aerosoles como el COVID-19. "Se transmite por contacto estrecho entre personas... contacto con el sudor, la saliva, fluidos corporales o gotículas durante mucho tiempo por una convivencia cercana".

Vista aérea muestra al personal sanitario abordando el crucero MV Hondius, mientras está anclado frente al puerto de Praia, la capital de Cabo Verde Foto: AFP

Esta distinción es fundamental, ya que el virus no permanece flotando en el aire en espacios cerrados o mal ventilados. Aunque el contagio es posible, la transmisibilidad del hantavirus es "lo menos 20 veces menor que la del COVID".



Sin embargo, el riesgo real radica en su gravedad clínica: "es muy muy letal, puede generar 30 a 40% de muertes entre las personas infectadas".



El protocolo de evacuación y la cuarentena de 42 días

Respecto al operativo realizado en las Islas Canarias para desalojar el barco afectado, López Acuña calificó el dispositivo de "inédito y realmente impecable", destacando la coordinación entre la OMS, la Unión Europea y el Gobierno de España.

A pesar de la eficiencia en el traslado de los pasajeros a sus países de origen, el experto subrayó que el mayor desafío actual es el cumplimiento de una cuarentena estricta. Debido a que el periodo de incubación es inusualmente largo, "hay que tener cuarentenas de 42 días".

En crucero se detectó el hantavirus Fotos: referencia, ImageFX

Esta medida es vital para observar a pasajeros que hoy no presentan síntomas pero que podrían desarrollar la enfermedad en las próximas seis semanas, como ya ha ocurrido con individuos evacuados hacia Estados Unidos y Francia. "Esa cuarentena es muy importante para que además estén en sitios donde se les pueda atender... y para que no pongan en riesgo y en peligro a sus familiares", dijo.

Publicidad

Escuche aquí la entrevista: