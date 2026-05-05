Actor de "Patito Feo" enfrentará 6 años de cárcel por caso de abuso: así respondió Thelma Fardin

El caso de violencia sexual que involucra a dos actores de la reconocida serie juvenil "Patito Feo" tuvo un nuevo capítulo que confirma la decisión contra el actor argentino-brasileño Juan Darthés, pues el Tribunal Regional de la 3.ª Región definió que deberá enfrentar seis años de prisión por el abuso sexual denunciado por la también actriz Thelma Fardín.

La decisión fue revelada en las últimas horas y rechazó los recursos presentados por la defensa, ratificando el fallo emitido en 2024. Con esto, el proceso judicial, que se extiende por más de ocho años, entra en una nueva etapa.



Juan Darthés irá a prisión por abuso sexual

El caso tuvo lugar en 2018, cuando Thelma Fardín denunció públicamente los hechos. De acuerdo con la actriz, el abuso ocurrió en 2009, durante una gira de Patito Feo en Managua, Nicaragua, justo cuando ella tenía apenas 16 años y Darthés 44.

Si bien ambos actores se conocían, pues compartían elenco en la producción, Fardín ha comentado en varias ocasiones que la relación entre los dos era estrictamente laboral y distante. Esta denuncia no solo tuvo eco en Argentina y Brasil, sino que también se convirtió en un llamado para que otras mujeres alzaran la voz sobre experiencias similares.



Cabe recordar que la justicia brasileña ya había revisado el caso en varias instancias. En 2023, una primera decisión favoreció al actor por razones técnicas ligadas a la legislación vigente al momento de los hechos. Sin embargo, en 2024 el tribunal revirtió ese criterio y consideró probada la agresión sexual.



Condena contra Darthés se mantiene en Brasil

Ahora, con el fallo, Darthés deberá cumplir la pena bajo régimen semiabierto. Esto quiere decir que podrá salir durante el día para trabajar o estudiar, pero deberá regresar a la penitenciaría en las noches.

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El tribunal señaló que en esta etapa ya no correspondía volver a debatir las pruebas ni los hechos, pues esos puntos ya habían sido valorados en instancias anteriores.

Desde Amnistía Internacional señalaron que la decisión representa un avance importante en la investigación de delitos sexuales con perspectiva de género.



Thelma Fardín reaccionó a la condena de Juan Darthés

Apenas se conoció la resolución, Thelma Fardín compartió un mensaje breve en sus redes sociales: “Ganamos otra vez”.

Después amplió su reacción con palabras de agradecimiento a su equipo legal, a organizaciones sociales, colegas, periodistas y personas que la respaldaron durante estos años. También insistió en el impacto colectivo de la denuncia y en cómo este caso ayudó a romper silencios que durante mucho tiempo parecían intocables.