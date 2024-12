Adolescente acusó a su padre de abuso y ahora confiesa que mintió; él sigue en prisión

El caso de Jazmín Carro, una joven que denunció falsamente a su padre por abuso sexual y luego se retractó ha generado conmoción en Argentina , y además, se hizo viral en redes sociales. Todo sucedió cuando ella tenía 14 años.

De acuerdo a la confesión de Jazmín, el hecho se desencadenó tras una fuerte discusión familiar por la rabia que sentía en ese momento y la idea la tomó de la historia de una de sus amigas, quien le dijo que había sido víctima de abuso sexual.

Luego, decidió contarle todo a su madre, quien echó al padre de su casa y de inmediato colocó una denuncia por abuso sexual contra el padre que terminaría en una condena de 15 años, según contaron a medios argentinos. Sin embargo, todo cambió cuando la joven confesó que todo había sido falso y se excusó diciendo que en ese momento estaba enojada con su papá.

Fue el pasado 20 de noviembre en el Congreso de la Nación de Argentina que Jazmín Carro reveló que con el paso de los días le dijo la verdad a su madre, que todo era un engaño.

Desde entonces, ambas buscan devolverle la libertad al padre, pero no han tenido éxito. “Mi historia comienza cuando tenía 14 años, empezando mi adolescencia, ahí me agarró un enojo con mi padre. No quería límites, no toleraba un orden, y en el colegio y la sociedad me mostraban a cada rato que yo era una mujer y que ningún hombre debía decirme qué hacer”, explicó.

“Nunca me preguntaron si era verdad o si mentía, y no sólo no dudaron de mí, sino que me hicieron una revisión médica muy invasiva para ver si había sido ultrajada en algún momento”, agregó.

Jazmin tenía 14 años cuando después de discutir con su papá lo acusó de abuso sexual, lo que ahora describe como un ‘arrebato’ condenó a su padre a 15 años de prisión, hoy 5 años después sale a decir la verdad y se disculpa por haber mentido. pic.twitter.com/zf9rRocfyX — Luis Angel (@AngeelY2K) December 5, 2024

La joven contó que no recibió ayuda psicológica suficiente: “Se tomaron el trabajo de poner que en esa revisión yo dije que mi papá me obligaba a chuparle el miembro. Cosa que no solo nunca pasó, sino que nunca dije. Y pasó de una acusación de abuso simple a un abuso con acceso carnal y todos los agravantes”.

A partir de ese momento su padre no pudo volver a su casa, tampoco pudo acercarse a la madre, a ella ni a sus dos hermanos y pasaron más de tres años en los que no pudieron verlo.

“No lo dejaron volver a casa, a su hogar, solo por una acusación de manoseo, que ni siquiera sabían si era verdad. Sacaron a un hombre de su hogar, rompiendo desde un primer momento y casi con prioridad a una familia por completo”, contó. Ahora, ambas buscan que su padre quede en libertad, pues ya lleva 4 años en prisión.