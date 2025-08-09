Adolescente de 15 años es hallado culpable de asesinar a un compañero en un colegio

Un jurado del Tribunal Penal de Sheffield, en el norte de Inglaterra, declaró este viernes culpable de asesinato a un adolescente de 15 años por apuñalar mortalmente a un compañero de la misma edad en un colegio de esa ciudad el pasado 3 de febrero.

El joven, cuya identidad se mantiene en reserva por ser menor de edad, también fue hallado culpable de portar un cuchillo. Durante el proceso, admitió haber cometido homicidio involuntario contra la víctima, identificada como Harvey Willgoose, pero negó el asesinato. Alegó que “perdió los nervios” tras sufrir acoso y afirmó no recordar lo sucedido.

De acuerdo con la Fiscalía de la Corona, el menor llevó al colegio católico All Saints un cuchillo de caza de 13 centímetros, con el que asestó a Willgoose una puñalada mortal en el corazón. El ataque se produjo tras una disputa relacionada con una pelea previa entre otros jóvenes, conflicto que se intensificó en la red social Snapchat, donde ambos se lanzaron amenazas.

Las cámaras de seguridad del centro educativo registraron al acusado apuñalando dos veces a su compañero: una en el pecho y otra en el abdomen.

Los fiscales sostuvieron que se trató de un asesinato y no de un homicidio involuntario, ya que el acusado “ocultó y llevó deliberadamente el cuchillo a la escuela” e “ignoró la petición de un amigo de entregarle el arma ese día para evitar que hiciera algo estúpido”.

“Esta noche, la familia de un niño pasará otra noche lamentando la pérdida inimaginable de su querido hijo, mientras que la familia del otro afrontará la realidad de que su hijo enfrenta una posible condena a cadena perpetua por asesinato”, declaró en un comunicado el inspector jefe de la policía de South Yorkshire, Joe Hackworthy.

La fecha de la sentencia aún no ha sido anunciada por el tribunal.