Agencia sanitaria rusa descarta riesgos epidémicos por peste neumónica

La agencia sanitaria rusa afirmó el miércoles que "no existe ningún riesgo epidémico" para la población de Irkutsk y su región tras la muerte de una técnica de laboratorio de un instituto que estudia la peste.

El medio ruso People of Baikal informó la semana pasada de la muerte por peste de una mujer de 28 años que trabajaba en el laboratorio de ese instituto en Irkutsk. Según su información, la empleada se infectó por un tubo de ensayo roto.

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Las autoridades rusas minimizaron los informes y señalaron que la causa de la muerte fue una neumonía" de origen "indeterminado".

"La situación sanitaria y epidemiológica en la región de Irkutsk (...) es tranquila", insistió la agencia de salud pública Rospotrebnadzor en un comunicado.



"Ha concluido el seguimiento médico de más del 90% de las personas que estuvieron en contacto con la paciente. No se ha detectado ningún problema de salud relacionado con una enfermedad infecciosa", continuó la agencia, y afirmó que "no existe ningún riesgo epidémico" para la población.

Los reportes de la posible muerte por peste generaron alarma internacional y llevaron a la Organización Mundial de la Salud, Estados Unidos y la Unión Europea a pedir transparencia a Moscú.

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La agencia sanitaria rusa replicó que había proporcionado información sobre la situación a la OMS, de acuerdo con el reglamento sanitario internacional.

También defendió que el laboratorio había cumplido con los estándares de control adecuados para "trabajar con microorganismos patógenos".

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La mujer fallecida había sido "vacunada y tenía inmunidad frente a las infecciones peligrosas con las que trabajaba", dijo.

Y aunque descartó el riesgo epidémico, Rospotrebnadzor afirmó que había implementado una serie de "medidas antiepidémicas" por precaución y conforme a la legislación sanitaria, sin precisar cuáles.