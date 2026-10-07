Trump dice que hablará "muy pronto" por teléfono con Putin sobre la peste neumónica rusa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que tiene programada "muy pronto" una llamada telefónica con su homólogo ruso, Vladímir Putin, para hablar sobre el brote de peste neumónica en Rusia.

Sobre los reportes de peste en Rusia, Trump afirmó, durante un encuentro con periodistas en la Casa Blanca, que ambos países mantienen "conversaciones muy profundas" y que probablemente podrán informar sobre ellas este miércoles.

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El mandatario detalló que tiene programada una llamada telefónica con Putin para abordar el brote, aunque no precisó la fecha en la que se producirá.

Previamente, el Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó a EFE que funcionarios estadounidenses han estado en contacto con el Gobierno ruso, incluidos expertos en salud de esa agencia, desde la semana pasada.



Según medios locales rusos, la semana pasada (aparentemente en la noche entre el 1 y el 2 de octubre) murió una joven de 28 años -empleada del Instituto de Investigaciones de la Peste de Irkutsk y el Lejano Oriente- en un hospital de Shélejov, ciudad satélite de la capital regional.

Hasta el momento se estudian dos versiones: que la paciente se contagió de peste neumónica, provocada por una bacteria llamada 'Yersinia pestis', en Tailandia, de donde regresó recientemente, o a consecuencia de la rotura accidental de un tubo de ensayo con patógenos en su puesto de trabajo.

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El Gobierno estadounidense emitió el domingo una alerta sobre un posible brote de peste pulmonar en ese área de Siberia y desde entonces el canal independiente ruso Liudi Baikala (Gente del Baikal) ha informado que las autoridades rusas han puesto en cuarentena varios hospitales de Irkutsk, por sospechas de que se haya producido un brote de peste pulmonar.

Washington ha insistido en que mantiene una comunicación continua con Moscú sobre el caso y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, instó este martes a Rusia a ser "transparente y a compartir más información con el mundo".

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Este martes, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) aseguró que sigue de cerca el suceso, mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó como "muy bajo" el riesgo sanitario en Europa tras el incidente en Siberia.