En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Santiago Castrillón
Air Canada
Guerra en Irán
FEP

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Air Canada expresa su consternación por el accidente mortal de uno de sus aviones en EEUU

Air Canada expresa su consternación por el accidente mortal de uno de sus aviones en EEUU

Air Canada señaló en un comunicado que "no puede confirmar en este momento el número exacto de heridos ni si se han producido otras víctimas mortales".

Publicidad

Publicidad

Publicidad