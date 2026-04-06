Alemania se militariza: alemanes de hasta 45 años necesitarán permiso para salir del país

La modernización del servicio militar, que incluye la reintroducción de elementos obligatorios con la posibilidad de un reclutamiento forzoso si faltan voluntarios y con la que el Gobierno quiere alcanzar 260.000 soldados activos -desde los 184.000 actuales- y 200.000 reservistas en 2035, entró en vigor en enero, pero este requisito pasó desapercibido.

En virtud de la reforma de la ley, todos los hombres y mujeres mayores de 18 años recibirán ya este año un formulario mediante el cual se evaluará su motivación y su aptitud para el servicio. La contestación es obligatoria para los hombres y voluntaria para las mujeres.

Para hombres nacidos a partir del 1 de enero de 2008 el examen médico será también obligatorio.

Aunque los formularios serán enviados en los próximos meses, la regla de pedir permiso para estancias más largas en el extranjero ya entró en vigor.



Ya existía en Alemania, pero se aplicaba a casos extremos de "tensión" o de "defensa" definidos por el Parlamento o la OTAN, es decir, ambos supuestos se referían a situaciones excepcionales de amenaza externa o de ataque armado, según la Frankfurter Rundschau.

Foto: AFP

Ahora esta norma se aplica "siempre" , con independencia de si los hombres en edad de servir quieran salir de Alemania para un semestre académico, un trabajo o un viaje de mochilero, según la nueva redacción del artículo de la ley relevante, destaca este medio.

El Ministerio de Defensa confirmó a IPPEN.MEDIA que la obligación de autorización se aplica también fuera de los casos de tensión y defensa.

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Según el ministerio, la finalidad de la regulación es tener un registro confiable y completo del servicio militar para situaciones de emergencia.

El párrafo relevante de la ley señala, según la Frankfurter Rundschau, que "la autorización debe concederse para el período en que la persona no esté llamada al servicio militar", por lo que no está prevista la denegación de la solicitud, aunque presentarla sigue siendo obligatorio.

Según Der Spiegel, Defensa considera concedida la solicitud mientras el servicio militar sea voluntario.

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El departamento dirigido por Boris Pistorius confirmó que las autorizaciones de salida deben concederse en principio.

El ministerio reconoce que las consecuencias de esta regla son "profundas" y por ello trabaja actualmente en regulaciones concretas para permitir excepciones a la obligación de autorización.

Según Der Spiegel la ley no prevé sanciones en caso de incumplimiento.