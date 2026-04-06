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Alemania se militariza: alemanes de hasta 45 años necesitarán permiso para salir del país

Los hombres alemanes con una edad comprendida entre 17 y 45 años tendrán que obtener la autorización de las Fuerzas Armadas para estancias en el extranjero de más de tres meses en virtud de la reciente modificación de la Ley del Servicio Militar, según medios como Frankfurter Rundschau y Der Spiegel.

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