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Blu Radio  / Mundo  / La OTAN intercepta por cuarta vez un misil iraní en espacio aéreo de Turquía

La OTAN intercepta por cuarta vez un misil iraní en espacio aéreo de Turquía

La repetición de estos episodios mantiene viva la tensión entre ambos países, con Turquía exigiendo respuestas e Irán negando responsabilidad sobre los lanzamientos.

Misil de Estados Unidos - referencia.jpg
Misil de Estados Unidos - referencia //
Foto: AFP
Por: EFE
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Actualizado: 30 de mar, 2026

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