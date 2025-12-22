En vivo
Primer contingente de mujeres terminó el servicio militar en la FAC: un hito en la institución

Primer contingente de mujeres terminó el servicio militar en la FAC: un hito en la institución

Un grupo de 28 mujeres soldados marcó un hito en la Fuerza Aeroespacial tras un año de servicio en el CATAM.

El quinto contingente de soldados de 2024, estuvo conformado por 28 jóvenes mujeres, quienes ingresaron a prestar el servicio militar en CATAM
El quinto contingente de soldados de 2024, estuvo conformado por 28 jóvenes mujeres, quienes ingresaron a prestar el servicio militar en CATAM
Foto: FAC
Por: Fredy Leonardo Daza
|
Actualizado: 22 de dic, 2025

