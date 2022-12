Asamblea Nacional de Venezuela censura a ministro del Interior por "represión"

La Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), de mayoría opositora, aprobó este jueves un voto de censura al ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, por la "represión" de los cuerpos de seguridad durante la oleada de protestas que sacude el país desde hace 69 días y que ha dejado 67 muertos.



Con el voto de los opositores y la ausencia de la bancada del chavismo, la Cámara aprobó esta moción, que constitucionalmente implicaría la destitución de Reverol si el Parlamento no se encontrara en una situación de desacato tras una sentencia del Tribunal Supremo.



La AN consideró al ministro responsable por "el elevado número de denuncias por violaciones de derechos humanos" relacionadas con la "brutal represión a manifestaciones pacíficas" y solicitó a la Fiscalía iniciar una investigación contra el funcionario.