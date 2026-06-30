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Ascienden a 68 los portugueses muertos en Venezuela tras los terremotos; 74 siguen desaparecidos

Una fuente del Ministerio de Exteriores luso precisó que, de las 68 víctimas mortales, 59 también tenían nacionalidad venezolana.

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Esta vista aérea muestra edificios destruidos en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela, el 28 de junio de 2026, tras los terremotos. Miles de rescatistas, familiares y voluntarios remueven día y noche montículos de hormigón en busca de supervivientes de los sismos que azotaron Venezuela hace más de tres días, dejando cerca de 1.500 muertos y decenas de millas de desaparecidos.
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 30 de jun, 2026

El Gobierno de Portugal confirmó este martes que el número de sus ciudadanos fallecidos por los terremotos en Venezuela asciende a 68, diez de ellos menores de edad, mientras que otros 74 siguen desaparecidos.

Una fuente del Ministerio de Exteriores luso precisó que, de las 68 víctimas mortales, 59 también tenían nacionalidad venezolana.

Los dos seísmos, de magnitud 7,2 y 7,5, registrados el miércoles pasado con apenas 39 segundos de diferencia, sacudieron el litoral Caribe de Venezuela y hasta el momento han causado al menos 1.943 muertos y 10.571, según el último balance de las autoridades venezolanas.

VENEZUELA-EARTHQUAKE
Esta vista aérea muestra edificios destruidos en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela, el 28 de junio de 2026, tras los terremotos. Miles de rescatistas, familiares y voluntarios remueven día y noche montículos de hormigón en busca de supervivientes de los sismos que azotaron Venezuela hace más de tres días, dejando cerca de 1.500 muertos y decenas de miles de desaparecidos.
MIGUEL MEDINA/AFP

El doble terremoto del miércoles es el más mortífero que ha vivido Venezuela en el último siglo y afectó Caracas y otros seis estados del norte del país, siendo La Guaira la región más afectada.

Una primera evaluación experimental rápida realizada por la agencia espacial estadounidense NASA gracias a imágenes satelitales indica que el doble terremoto en Venezuela podría haber dejado unos 58.870 edificios dañados o destruidos en toda la región afectada.

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