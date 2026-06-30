Colombia ha entregado 720 toneladas de suministros a Venezuela tras terremoto

El equipo colombiano de búsqueda y rescate urbano USAR Col-1 completó más de 96 horas continuas de labores en La Guaira, una de las zonas más golpeadas por el terremoto en Venezuela, mientras el Gobierno nacional anunció el fortalecimiento de la misión humanitaria con el envío de ingenieros especializados y nuevas ayudas para las comunidades afectadas.

De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el grupo de élite ha trabajado sin interrupciones durante cuatro días entre estructuras colapsadas, donde ya logró uno de los rescates más significativos de la emergencia: el hallazgo con vida de Moisés, un niño de 11 años.

La misión está integrada por 63 rescatistas y cuatro caninos especializados, quienes han realizado 21 evaluaciones técnicas en distintos puntos para identificar posibles sobrevivientes. Para estas operaciones utilizan drones, cámaras de búsqueda y otros equipos especializados que permiten inspeccionar edificaciones inestables antes de ingresar a ellas.

Como parte del apoyo colombiano, el Gobierno también enviará cuatro ingenieros de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, quienes participarán en la evaluación de edificaciones e infraestructura para determinar su estabilidad y apoyar a las autoridades venezolanas en la toma de decisiones sobre las zonas afectadas.



En paralelo, Colombia continúa enviando asistencia humanitaria. En las últimas horas fueron entregadas ocho toneladas de Bienestarina, mientras avanza la distribución de 3.200 elementos de ayuda de emergencia, entre ellos colchonetas, frazadas, carpas, sábanas y kits de aseo. A esta respuesta también se suman más de 2.500 insumos donados por la Alcaldía de Bogotá.

Por su parte, la Fundación Juntos Se Puede informó que, en seis días de operación como centro de acopio, ha reunido 720 toneladas de ayudas humanitarias. De ese total, 136 toneladas ya fueron trasladadas a Venezuela mediante cuatro vuelos humanitarios, con alimentos no perecederos, agua, insumos médicos, kits de rescate y alimento para mascotas.

La organización señaló que la distribución de la ayuda se realiza en coordinación con voluntarios y organizaciones locales, priorizando a las familias afectadas en los estados de La Guaira y el Distrito Capital.

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Según el balance más reciente entregado por las autoridades venezolanas, el terremoto deja hasta ahora 1.943 personas fallecidas y más de 10.571 heridas. En la atención de la emergencia participan actualmente 49 equipos internacionales de búsqueda y rescate provenientes de 25 países, en una de las mayores operaciones de cooperación humanitaria desplegadas en la región.