Cada vez que ocurre un temblor en Colombia, muchos bogotanos aseguran que el movimiento fue más fuerte en unas zonas que en otras. Esa percepción tiene una explicación científica. La microzonificación sísmica de Bogotá, elaborada por el entonces Fondo de Prevención y Atención de Emergencias (FOPAE), concluyó que el tipo de suelo influye directamente en la forma como se propagan las ondas sísmicas y hace que algunos sectores de la ciudad experimenten una mayor amplificación del movimiento.



¿Cuáles son las zonas de Bogotá donde más se sienten los temblores?

De acuerdo con el estudio técnico, las zonas donde los temblores suelen sentirse con mayor intensidad corresponden principalmente a los terrenos de origen lacustre, es decir, áreas que hace miles de años formaban parte del antiguo lago de Bogotá y que hoy están conformadas por suelos blandos.

Entre las localidades que concentran buena parte de estas zonas se encuentran:



Kennedy.

Bosa.

Fontibón.

Engativá.

Sectores occidentales y centrales de Suba.

Barrios Unidos.

Teusaquillo.

Puente Aranda.

Algunos sectores de Los Mártires.

El occidente de Santa Fe.

Estas áreas hacen parte de las zonas clasificadas como Lacustre, Lacustre-Aluvial y algunos sectores Aluviales, donde el suelo tiene una mayor capacidad para amplificar las ondas sísmicas.



¿Por qué los temblores se sienten más fuertes en algunas zonas?

La diferencia no está en que el terremoto ocurra más cerca de un barrio que de otro, sino en las características del terreno.

Zonas de Bogota donde más se sienten los temblores Foto: Zonificación de la respuesta sísmica de Bogotá para el diseño sismo resistente de edificaciones – Informe Final

Cuando las ondas sísmicas llegan a la ciudad, atraviesan distintos tipos de suelo. En los terrenos blandos pueden aumentar su amplitud, lo que hace que el movimiento se perciba con mayor intensidad e, incluso, dure algunos segundos más que en zonas con roca o suelos más compactos.

Por esta razón, la normativa colombiana de construcción sismo resistente exige diseños diferentes según la zona de respuesta sísmica donde se ubique una edificación.



¿Qué zonas de Bogotá presentan menor amplificación sísmica?

En contraste, los Cerros Orientales y la franja del piedemonte presentan una menor amplificación del movimiento sísmico gracias a que predominan terrenos rocosos o de mayor rigidez.



En esta categoría se encuentran sectores de:



Usaquén.

Chapinero.

Santa Fe.

San Cristóbal.

Usme.

Esto no significa que allí no se sientan los sismos, sino que el comportamiento del suelo reduce la amplificación de las ondas en comparación con las zonas lacustres.



¿Eso quiere decir que en esas zonas tiembla más?

No. Los expertos aclaran que los terremotos afectan prácticamente a toda la ciudad al mismo tiempo. Lo que cambia es la respuesta del terreno.

Panorámica de Bogotá Foto: Alcaldía

En otras palabras, un mismo sismo puede sentirse con distinta intensidad dependiendo del lugar donde se encuentre una persona, debido a las características geológicas del suelo y no porque existan sectores de Bogotá donde ocurran más terremotos.

Precisamente por esa razón, Bogotá cuenta con una microzonificación sísmica que divide la ciudad en áreas con comportamientos similares frente a un terremoto. Esta herramienta sirve de base para establecer los requisitos técnicos de diseño y construcción de nuevas edificaciones, con el propósito de reducir el riesgo ante futuros eventos sísmicos.