Así cayeron en manos de Rusia dos exmilitares colombianos: este fue su recorrido

Los exmilitares colombianos Alexander Ante y José Arón Medina salieron hacia Ucrania en noviembre de 2023 para brindar apoyo a las tropas en medio de la guerra con Rusia. Sin embargo, en julio de 2024, decidieron regresar a Colombia.

Desde entonces, la familia de Cielo Paz, esposa de José Arón, ha perdido contacto con él. La última comunicación fue a través de tres videollamadas realizadas desde el aeropuerto de Maiquetía, en Caracas, donde José Arón se encontraba a punto de abordar el vuelo hacia Bogotá. Desde ese momento, no han tenido noticias de su paradero.

“Me dijo: ‘Estamos en Caracas’. Desde ahí no he tenido comunicación con él, no hemos sabido nada todavía. ¿Qué pasará con ellos? Ni una llamada, absolutamente nada. Estamos muy angustiados. Le pedimos al Gobierno que, por favor, nos ayude con esta situación tan complicada”, dijo la esposa de José Arón.

La familia se encuentra angustiada y ha hecho las denuncias correspondientes, rogando a las autoridades colombianas para obtener ayuda en la búsqueda de los exmilitares. Después de 43 días, medios de comunicación rusos informaron que el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) arrestó y abrió casos penales contra Ante y Medina por su presunta participación en combates contra las fuerzas rusas.

Otilia, madre de Alexander Ante, expresó su preocupación y desesperación por la desaparición de su hijo. A sus 80 años y con problemas de salud, Otilia anhela obtener información sobre su hijo y solicita ayuda al gobierno y a las autoridades colombianas.

“Esperaba a mi hijo el día sábado. Llegaba a la casa, y hasta ahorita no aparece ni nada, y no sé nada de mi hijo”, dijo.

El Gobierno nacional ha confirmado que la Cancillería ha enviado notas diplomáticas a Venezuela y Rusia para conocer el paradero y la situación de estos dos exmilitares colombianos. Hasta el momento, no ha habido respuesta por parte de las autoridades correspondientes.