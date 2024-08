Aún no se sabe nada de la periodista Ana Carolina Guaita, detenida en Venezuela

La periodista venezolana Ana Carolina Guaita fue detenida en medio de la crisis poselectoral desatada tras la cuestionada reelección del presidente Nicolás Maduro, que suma 2.400 arrestos.

Ana Carolina Guaita es reportera del portal La Patilla, crítico del gobierno, en La Guaira. Cubrió el derribo de una estatua del fallecido líder socialista Hugo Chávez en esa ciudad costera vecina de Caracas durante las protestas que estallaron tras el anuncio del resultado de las elecciones del 28 de julio y dejaron 25 muertos en todo el país.

"Hasta ahora no hemos podido confirmar cuál es el centro de detención", dijo el secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), Marco Ruiz. No están claros tampoco los cargos que se le imputan.

Según La Patilla, fue arrestada el martes por los servicios de inteligencia en una "operación inusual y sin indicios racionales".

Dos reporteros gráficos, Deisy Peña y Yousner Alvarado, así como el camarógrafo Paul León están detenidos por motivos desconocidos. También Roland Carreño y José Gregorio Camero, periodistas de profesión pero más dedicados al activismo político.

En diálogo con Mañanas Blu Carlos Guaita, hermano de Ana Carolina, habló sobre SU detención y aseguró que hasta el momento no tienen información de su paradero.

"No tenemos ninguna información verídica. No sabemos qué personajes se llevaron a mi hermana detenida el día de ayer porque los las personas que se la llevaron detenida no tenían identificación. No tenían carros oficiales. No había ningún mecanismo para identificarlo", dijo.

Guaita es hija del secretario general del tradicional partido Copei en La Guaira, Carlos Guaita, y de Xiomara Barreto, también dirigente de esa organización.

La familia teme, que la detención de la periodista persigue "tenerla como ficha de canje" por sus padres, que están fuera del país y solicitados por las autoridades.

El secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), Marco Ruiz, mencionó también la cobertura de la destrucción de la estatua de Chávez, en una plaza neurálgica de esta ciudad portuaria, donde está también el principal aeropuerto del país.

"El tema de la estatua generó mucha controversia y despertó los demonios", dijo el sindicalista.

Maduro, considerado como el heredero de Chávez, fue proclamado reelecto por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para un tercer mandato de seis años, hasta 2031. Pero la oposición liderada por María Corina Machado denunció fraude y asegura tener pruebas que corroboran la victoria de su candidato Edmundo González Urrutia.