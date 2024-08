Videos y testimonios de secuestros y desapariciones de manifestantes en Venezuela

Blu Radio publica en exclusiva videos y testimonios de cómo los colectivos chavista y la Policía al servicio del régimen de Nicolás Maduro, en Venezuela, secuestran manifestantes que luego son desaparecidos, según denuncian las familias, o llevados a cárceles señalados de terrorismo.

En los testimonios e imágenes se ve cómo un grupo de miembros de la Guardia Nacional Bolivariana se llevan a una joven identificada como Patricia Rauseo, de 17 años, que estaba manifestándose de manera pacífica contra la dictadura y el fraude electoral del 28 de julio. Los familiares de esta menor de edad aún no saben cuál es su paradero cuatro días después de la detención

"Yo no he visto a mi hija desde ese día. Y entonces es triste, pues ir lamentable, porque no es solamente mi hija", denunciaron.

En otro vídeo se ve a un grupo de civiles motorizados y con capuchas acorralando a un hombre que, según las denuncias conocidas por Blu Radio, iba caminando por el lugar en medio de las protestas del lunes 29 de julio. Con arengas de fondo pidiendo la salida de Nicolás Maduro, los cuatro hombres vestidos de negro se llevan al joven de camisa blanca con rumbo desconocido.

"Unos colectivos empezaron a disparar ahí corrimos todos, pero llegaron de repente llegaron unos colectivos disparando y allí nos dispersaron los colectivos", acusaron.

En otro fragmento de los vídeos obtenidos por Blu Radio se ve a los encapuchados sembrando el terror en Catia, antiguo bastión chavista del oeste de Caracas. Blu Radio obtuvo el testimonio de una mujer de la zona, que relata con miedo y pide guardar su identidad, sobre cómo operan estos colectivos chavistas en los barrios más reprimidos de Caracas

"Ellos se meten en los barrios. Si usted está con una cacerola, ellos van a ir más tarde por usted. Ellos tienen uno monitoreado con el mismo consejo comunal. Ya ni a ni cacerola podemos tocar. ¿Por qué? Porque en la noche llegan a meterse en las casas a partir los vidrios a los carros que están frente de las casas, a robarse las motos que están paradas. Son malos, gente mala, gente malandra, gente", expresó un venezolano.

Una denuncia más obtenida por Blu Radio da cuenta de cómo estos colectivos tienen prácticamente secuestrada a la gente en zonas como Petare, 23 de enero y Catia.

"Hay mucho, mucho miedo. Las zonas populares como Petares, Caricuado, tan Tímano, el Valle, están presas por colectivos, guardias polinacionales y abajo están antrichetrados. Lo que la gente de los poli bolivarianos, sino solo la gente que están enviando también a las calles los colectivos. Hay una situación, bueno, que no se se escapa de la realidad, que es esta", denunciaron.

Hasta el momento. más de 1.200 personas han sido detenidas por el régimen de Nicolás Maduro, que promete al menos 1.000 detenciones más. Muchas familias no saben cuál es el paradero de sus seres queridos. Es tanto el terror en Venezuela que la dictadura puso la aplicación VenApp al servicio de la gente para que denuncien a quienes se pronuncian o protestan contra la tiranía chavista.