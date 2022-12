Avanza elección presidencial en Brasil, con ultraderechista Bolsonaro como favorito

Los brasileños empezaron este domingo a votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, con el ultraderechista Jair Bolsonaro como favorito frente al izquierdista Fernando Haddad.



Los primeros colegios electorales abrieron a las 08H00 locales (11H00 GMT) y los últimos cerrarán a las 22H00 GMT. Los resultados deberían conocerse rápidamente, en este país de 147,3 millones de empadronados, con un sistema de votación electrónico.



En la primera vuelta, el 7 de octubre, Bolsonaro, un excapitán del Ejército, obtuvo el 46% de los votos y Haddad, del Partido de los Trabajadores (PT), el 29%. El tercero colocado, el centroizquierdista Ciro Gomes, quedó con 12,5%.



Dos encuestas divulgadas el sábado por la noche dan a Bolsonaro, de 63 años, de ocho a diez puntos de ventaja (54%-46% y 55%-45%).

Haddad, de 55 años, acortó distancias (a mediados de octubre; Bolsonaro le sacaba 18 puntos), pero su expectativa de remontada es escasa, según los analistas.

Vea también: Bolsonaro será elegido presidente de Brasil este domingo con un 56 %, según encuesta



Aun así, Bolsonaro, del Partido Social Liberal (PSL), llamó a sus partidarios a no bajar la guardia, en un video colgado el sábado en Facebook.



"Las elecciones no están ganadas, tenemos que luchar hasta último momento", dijo Bolsonaro, que hizo campaña agitando las banderas de la lucha contra la inseguridad y la corrupción.



Haddad, que prometió luchar "contra el fascismo" hasta el último momento, no abandona la esperanza de que muchos electores de Bolsonaro cambien de parecer delante de la urna.



"La población está tomando conciencia del salto a lo desconocido que significa la candidatura de Bolsonaro. (...) Nos están queriendo vender gato por liebre, una persona truculenta por una persona pacífica", afirmó.