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Avioneta cae en parqueadero luego de enredarse con cables de luz en California, EE. UU.

El piloto de 70 años fue la única persona lesionada en este siniestro aéreo. Otro video muestra cómo la aeronave quedó destruida por la caída.

Accidente de avioneta en California
Accidente de avioneta en California
Foto: captura de video redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de abr, 2026

Un grave siniestro aéreo se presentó el 20 de abril en una zona urbana de California, en Estados Unidos. En videos que circulan en redes sociales se puede apreciar el momento exacto en el que la avioneta tipo Cesna se enreda con cables del alumbrado de Pacoima y termina precipitándose hasta caer en un parqueadero público de un establecimiento comercial.

En las imágenes se puede observar una explosión y cómo la avioneta perdió estabilidad tras el contacto con el cableado, generando una escena de pánico entre los testigos que se encontraban en la zona, pues es una vía con alto flujo vehicular y peatonal por los comercios que hay en el sector.

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De acuerdo con el Departamento de Obras Públicas, el piloto de 70 años intentaba aterrizar en el Aeropuerto Whiteman cuando ocurrió el incidente. Tras el choque, varias líneas eléctricas cayeron, lo que ocasionó apagones en el sector y afectaciones en la movilidad, debido a que los semáforos dejaron de funcionar, generando congestión vehicular.

Las autoridades confirmaron que el piloto sobrevivió al impacto, aunque fue trasladado en estado crítico a un centro asistencial. Mientras tanto, equipos de emergencia atendieron la situación y trabajaron para controlar los daños derivados del incendio y restablecer el servicio eléctrico en la zona.

De acuerdo con medios locales, este hecho reavivó el debate sobre la operación del aeropuerto, cuestionado por algunos residentes desde hace años. Para algunos está mal ubicado y representa un riesgo para la ciudadanía, pues este no sería el primer incidente con una aeronave en la zona.

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