Feid no aguantó y habría llorado durante show en EE.UU.: ¿cuál fue la razón?

El ‘Farxxo Tour’ de Feid fue un rumor que se materializó y se hizo realidad, que tendrá una parada en Bogotá el próximo 26 de abril. Pero antes se encuentra por las principales ciudades de Estados Unidos y en su reciente concierto tuvo un momento intimo que preocupó a sus fans.

Antes de interpretar su reciente sencillo “Boleritoxx”, del Green Print (su último álbum), el artista agachó la mirada y algunos fans aseguraron haberlo visto llorando; incluso, se le vio cuando hace una señal como si se estuviese limpiando las lágrimas.

“Ya no corre por el escenario”; “La gente dañada, daña a gente de buen corazón”; “La gente re justificando que es normal acabar una relación, que ella ya no quería estar”; “Nunca, pero nunca sean curita de nadie”, fueron algunos comentarios de parte de fans, pues muchos han asegurado que la razón de esto sería la separación con Karol G.

La canción “Boleritoxx” es una balada romántica, de un ritmo lento y melancólico, y su narrativa justamente habla del extrañar a alguien que ha sido imposible de olvidar; de ahí las teorías de los fans de decir que sería por su relación con la ‘Bichota’, la cual se confirmó que llegó a su fin hace meses.



Además, muchos han criticado las declaraciones de Karol G en recientes entrevistas en donde han relacionado sus palabras con su relación con Feid, que no se les ha vuelto a ver juntos en ningún espacio público desde la separación.

“Creí que estaba lista, pero simplemente la vida me dijo: ‘Todavía no’. Ajá, y simplemente no, no, todavía no, así que estoy tratando de captar el mensaje. “Tal vez sí. Me gusta un poco el chico malo ¿Sabes?, creo que tengo que cambiar eso (...) Y me gusta el, el chico que, como que, parece que es del barrio y es tranquilo... Sí, ese es mi tipo”, dijo.