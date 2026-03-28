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Blu Radio  / Mundo  / Bank of America acepta pagar 72,5 millones de dólares a víctimas de Jeffrey Epstein

Bank of America acepta pagar 72,5 millones de dólares a víctimas de Jeffrey Epstein

El acuerdo, que debe obtener la aprobación de un juez para poder entrar en vigor, cubre a las personas que hayan sido víctimas de Epstein entre 2008 y 2019.

Bank of America acepta pagar 72,5 millones de dólares a víctimas de Jeffrey Epstein.jpg
Bank of America y Jeffrey Epstein.
Fotos: EFE.
Por: EFE
|
Actualizado: 28 de mar, 2026

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