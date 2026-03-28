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Blu Radio  / Mundo  / Bebé de 12 meses se atragantó con una uña postiza y murió: esto se sabe

Bebé de 12 meses se atragantó con una uña postiza y murió: esto se sabe

La mujer denunció que el padre del menor no le informó de cuándo sería la velación del cuerpo, por lo que no pudo estar presente. Autoridades investigan el caso.

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