Bebé de 12 meses se atragantó con una uña postiza y murió: esto se sabe

Un trágico hecho tiene en alerta a las autoridades y ha generado indignación por las circunstancias en las que perdió la vida un bebé de tan solo 12 meses. El menor falleció tras sufrir un episodio de asfixia dentro de su vivienda, en un caso que hoy es materia de investigación judicial y que, además, derivó en un conflicto familiar marcado por agresiones.

De acuerdo con la información conocida, el suceso ocurrió el pasado 21 de marzo en Los Polvorines. Allí, el niño —identificado como Dante Valentín Bermudes Rumi— habría manipulado objetos pequeños que terminaron provocando la obstrucción de sus vías respiratorias.

Los resultados de la autopsia fueron determinantes: el bebé murió por asfixia luego de que dos elementos quedaran alojados en su garganta. Las primeras versiones indican que se trataría de uñas postizas, un detalle clave dentro de la investigación, ya que la madre del menor se dedica a la manicura, lo que explicaría la presencia de estos objetos en el hogar.

Bebé. AFP.

Habló la mamá del bebé

En su testimonio, la mujer relató los momentos de angustia que vivió al percatarse de que su hijo no respiraba. Según contó, salió rápidamente a buscar ayuda entre sus vecinos y familiares. Aunque varias personas intentaron auxiliar al niño con maniobras para desobstruir las vías respiratorias, no lograron reanimarlo.



Ante la gravedad de la situación, el menor fue trasladado de urgencia al Hospital de Trauma de Grand Bourg. Sin embargo, ingresó sin signos vitales y, pese a los esfuerzos del personal médico, no fue posible salvarle la vida.

Mientras tanto, la Fiscalía avanza en la recolección de pruebas para establecer con exactitud cómo ocurrieron los hechos y confirmar si se trató de un accidente doméstico. Hasta el momento, el informe forense descartó la existencia de otras lesiones, lo que refuerza la hipótesis inicial.

El caso tomó un giro aún más delicado tras conocerse un episodio de violencia ocurrido en el hospital. Según denunció la madre, el padre del bebé llegó al lugar y protagonizó una agresión en contra de ella, su actual pareja y su propio padre, justo después de que la mujer reconociera el cuerpo del menor.

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Las tensiones continuaron en los días siguientes, especialmente por desacuerdos en torno al velatorio y la despedida del niño. La madre aseguró que no fue informada adecuadamente sobre el sepelio y que solo pudo permanecer durante un corto tiempo en el funeral.