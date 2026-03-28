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Blu Radio  / Mundo  / Tres jóvenes, entre ellos un menor, fueron asesinados a disparos en una casa: esto se sabe

Tres jóvenes, entre ellos un menor, fueron asesinados a disparos en una casa: esto se sabe

Las víctimas tienen 17, 21 y 22 años, según el reporte de la Policía, que fue avisada del crimen por una vecina que escuchó los disparos.

masacre en Rionegro, Antioquia.jpg
Masacre en Rionegro, Antioquia //
Foto: suministrada
Por: EFE
|
Actualizado: 28 de mar, 2026

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