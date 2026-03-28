Tres jóvenes, entre ellos un menor, fueron asesinados a disparos en una casa: esto se sabe

Dos jóvenes y un menor de edad fueron asesinados este lunes a tiros en una casa en el distrito de Penal, en el sur de Trinidad y Tobago, que se encuentra bajo estado de emergencia por una escalada de la violencia en los últimos meses.

Las víctimas tienen 17, 21 y 22 años, según el reporte de la Policía, que fue avisada del crimen por una vecina que escuchó los disparos.

Los jóvenes fueron baleados en una habitación de la planta baja de la vivienda, en donde se hallaron múltiples casquillos de bala de 9 milímetros.

Escena del crimen Foto: AFP

Este crimen se produce una semana después de que el Gobierno de Trinidad y Tobago prorrogara por otros tres meses el estado de emergencia que se declaró el 3 de marzo, tras concluir el anterior régimen de excepción el 31 de enero.



El fiscal general, John Jeremie, afirmó que el país está en guerra contra las bandas criminales.

Trinidad y Tobago tuvo en 2024 una cifra récord de homicidios (626 casos), que se redujo drásticamente en 2025, con un registro de 368 asesinatos, con medidas como el estado de excepción.