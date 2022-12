Bolsonaro es incompetente para lidiar con lo que está sucediendo: exministra en Brasil

Marina Silva, que visitó Colombia para protagonizar el conversatorio ‘Avances y retrocesos de la gestión socioambiental en América Latina’, organizado por el Centro de los Objetivos de Desarollo Sostenible para América Latina y el Caribe (CODS), le dijo a BLU Radio que espera que el presidente de Brasil respete la Constitución de su país, ya que en esta dice explícitamente que todos los ciudadanos de ese país tienen derecho al medioambiente saludable.

Silva fue ministra de Medioambiente durante el gobierno de Lula Da Silva, entre 2002 y 2008, y en ese lapso la deforestación amazónica se redujo en un 80%, pero según aseguró, las hectáreas deforestadas no han dejado de aumentar en los últimos años, debido a lo que ella llama un “problema ético en la región”.

Para ella, tanto Jair Bolsonaro como otros presidentes y dirigentes de América Latina y el mundo, están fallando al permitir que se destruya la vida que habita en el Amazonas. Además, aseguró que el incendio que cumple 18 días y que fue

captado por cámaras de la NASA, es una crisis de lesa humanidad.

Le puede interesar: El Amazonas está en llamas y en las oraciones de todo el planeta

Vale mencionar que el presidente de Brasil ha dicho en varias ocasiones que no cree en el cambio climático, además de haber anunciado que disolverá el Ministerio de Medioambiente. Por otra parte, tanto en campaña como durante su presidencia ha hecho esfuerzos por favorecer los intereses de los ganaderos aumentando las hectáreas que tienen disponibles.

Esto preocupa a sectores sociales y políticos de oposición, no solo de Brasil, sino del mundo, porque según la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO, “el sector ganadero es el mayor consumidor mundial de tierras agrícolas, a través del pastoreo y el uso de cultivos forrajeros. Los recursos naturales que sustentan la agricultura, como la tierra y el agua, son cada vez más escasos y están cada vez más amenazados por la degradación y el cambio climático”.

Además, según datos de la BBC, más de la mitad (58%) de los gases de efecto invernadero provenientes de la comida, vienen de los productos animales y el 50% corresponden a los que genera la producción de cordero y res.

Con respecto a aquellos límites éticos que no se deberían cruzar por el bienestar del planeta y la sociedad, la activista Marina Silva piensa que “si algo no promueve la sustentabilidad de la vida es porque es antiético. Por lo tanto, es antiético destruir Amazonas, como dejar que mueran personas a la deriva, porque no quieren dejar que lleguen a sus puertos. Es como construir un muro para que aparte a las personas, es poner niños dentro de jaulas apartados de sus mamás, eso es antiético y sucede en occidente”.

A lo largo de toda su intervención en el conversatorio hizo referencia a las problemáticas sociales de todo el mundo, más allá de las tragedias ambientales, porque considera que hay una conexión estrecha entre estas.

Para ella, lo que sucede con la naturaleza tiene un impacto directo en la economía, la sociedad y la cultura, pero “que la región es muy productiva, pero que no está siendo percibida por aquellos que tienen una visión retrasada de lo que es el desarrollo. Se necesitan nuevos líderes que sepan compartir autorías y reconocimiento de lo que se ha hecho”.

A propósito, Manuel Rodríguez, exministro de Ambiente colombiano, dijo que la deforestación del Amazonas no solo está ocurriendo en Brasil, sino también en Colombia, Perú, Ecuador y Boliva, y que no se está haciendo lo suficiente para detenerlo. En relación con eso, Bernardo Toro, de la Fundación Avina, aseguró que es imposible combatir la deforestación por países, porque se requiere de un esfuerzo conjunto.

“La sociedad debe ser capaz de construir principios de valores, y a partir de ahí realizar alianzas para proteger el medio ambiente”, dijo Alejandro Gaviria, rector de la Universidad de los Andes y exministro de Salud, que fue mediador del conversatorio.

Toro coincidió con Gaviria y también dijo que es importante pensar en el cuidado.

“No es posible que sigamos consumiendo si no pensamos en el cuidado de la vida” y consideró que es las empresas destructoras del planeta están destinadas a desaparecer. No obstante, aclaró que para él es imposible dejar de producir y consumir, y lo que se debe hacer es replantear la manera en que se está desarrollando la economía mundial y el modelo de los negocios, focalizados en el cuidado del planeta.