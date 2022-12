Brasil le ofrece asilo a la exfiscal venezolana Luisa Ortega

Brasil le ofreció asilo político a la exfiscal venezolana Luisa Ortega, que abandonó su país tras ser acusada de traición por el Gobierno de Nicolás Maduro, aunque la funcionaria aún no ha decidido en dónde se radicará, según fuentes oficiales.



"No sondeó (si quería asilo) y ni sería necesario porque ella, sabe que Brasil le ofrece asilo por tener uno de los estatutos de los refugiados más modernos del mundo", afirmó el ministro brasileño en declaraciones a la cadena de televisión Globo.



"Ella sabe que en caso de que lo necesite, por ser un caso notorio de persecución política, le sería concedido inmediatamente", agregó el canciller.



Interrogado sobre si Ortega estaría buscando asilo en Estados Unidos, Nunes dijo que la exfiscal le manifestó su intención de permanecer en Suramérica.



"Ella prefiere quedarse en Suramérica aunque en los próximos días tiene una agenda internacional debido a que pretende ir a La Haya y a la OEA", afirmó el canciller brasileño al indicar que Ortega pretende denunciar la grave situación política venezolana tanto ante la ONU como ante la OEA.



Nunes dijo que en la reunión que tuvo con Ortega abordaron entre otros el asunto de los miles de venezolanos que han buscado refugio en Brasil, entre los cuales figuran algunos miembros del Ministerio Público.



"Ella aprovechó la reunión para hacer un relato muy impresionante sobre la degradación a la que han llegado las instituciones democráticas en Venezuela, totalmente sumisas al Ejecutivo", dijo.



Ortega llegó en la madrugada de este miércoles a Brasilia para participar en una reunión de fiscales de los países del Mercosur, en la que fue tratada como la fiscal legítima de Venezuela y que aprovechó para denunciar que sufre una persecución política por sus investigaciones de corrupción contra altas autoridades.



La exfiscal afirmó que tiene "muchas" pruebas de corrupción contra los principales dirigentes chavistas y contra el presidente Nicolás Maduro, que pretende entregarlas a otros países para que las investiguen.



"Tengo pruebas en el caso Odebrecht que comprometen a Maduro, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez y otros", afirmó Ortega en la ceremonia de apertura de una reunión de fiscales de los países del Mercosur en Brasilia, donde dijo que quería denunciar ante el mundo la situación de "corrupción desmedida" en Venezuela.



"Estas pruebas que tenemos se las voy a entregar a las autoridades de distintos países, como Estados Unidos, Colombia y España, para que se investiguen, porque en Venezuela no hay justicia, en Venezuela es imposible que se investigue cualquier hecho de corrupción o de narcotráfico, y, en consecuencia, la comunidad internacional tiene que investigar estos casos", agregó.



La exfiscal venezolana desembarcó en Brasil pocas horas después de que Maduro anunciara que le pedirá a Interpol su captura y la su esposo, el diputado chavista Germán Ferrer, acusados de integrar una red de extorsión enquistada en el Ministerio Público.



