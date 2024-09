Bus arrancó sin ver a pasajera a punto de bajar: minutos después, ocurrió una tragedia

Un impactante video que muestra el momento en que una mujer cayó de un autobús en movimiento ha causado conmoción en redes sociales , acumulando casi 7 millones de reproducciones y más de 33 mil 'me gusta'. El incidente, ocurrido en diciembre de 2023, ha vuelto a viralizarse en las últimas horas, generando indignación entre los usuarios.

El video, de apenas 18 segundos de duración, muestra cómo el autobús se detiene momentáneamente para que varios pasajeros puedan descender. Una mujer se acercó a la puerta trasera, pero lamentablemente no logró sujetarse adecuadamente. En cuanto la unidad comenzó a avanzar, la mujer cayó violentamente a la calle.

A pesar de que la víctima gritó pidiendo auxilio, el conductor no solo ignoró sus llamados, sino que aceleró para abandonar la escena lo antes posible. El trágico incidente fue difundido por un internauta identificado como Nelson Valdez, quien compartió el clip con el mensaje: “Mujer pasajera en un autobús sale despedida por la puerta cuándo arranca el chófer”.

Este es el video:

Mujer pasajera en un autobús sale despedida por la puerta cuándo arranca el Chófer. 😱😢 pic.twitter.com/i0nrKsuxQy — Nelson Valdez (@nelvaldez) August 25, 2024

Aunque el video se compartió originalmente en diciembre, ha vuelto a generar debate en las plataformas digitales sobre la responsabilidad de los conductores de transporte público y la seguridad de los pasajeros. Las imágenes generado todo tipo de comentarios, muchos de los cuales expresan su consternación por la falta de reacción del chofer.

"Disfruten lo votado", "Mal por el chofer y mal por ella por no agarrarse bien", "Lo bueno es que no se bajo sin pagar, exclamó el chofer al ver la por el retrovisor…", "Lo bueno que sus pertenencias salieron disparadas con ella", "El conductor no se dio cuenta pero ¿está viva?", son algunos de los comentarios del video viral.