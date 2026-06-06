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Cámaras captan el momento de una potente explosión al noroeste de China: dos muertos y 13 heridos

Una cámara de seguridad captó el momento exacto en que todo ocurrió. Segundos antes, pasaba por la vía un autobús y otros vehículos, los cuales resultaron afectados.

explosión china.jpg
Impactante explosión en China.
Foto: captura de video en X.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de jun, 2026

Salir a la calle, una actividad cotidiana para millones de personas, puede implicar riesgos inesperados. Desde accidentes hasta situaciones imprevistas como incendios o explosiones, los peligros pueden surgir en cualquier momento y lugar.

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Por ello, es fundamental mantener la precaución y estar atentos al entorno, ya que incluso espacios aparentemente seguros pueden convertirse en escenarios de emergencia en cuestión de segundos.

Explosión en una tienda deja dos muertos y 13 heridos

Una potente explosión sacudió una tienda en el distrito de Pingshan, en la ciudad de Benxi, al noreste de China. El hecho generó pánico entre los habitantes de la zona.

Una cámara de seguridad captó el momento exacto en que todo ocurrió. Segundos antes del hecho, pasaba por la vía un autobús y otros vehículos. En ese preciso momento, se desató la explosión.

El bus se detuvo tras el estallido; las demás personas que estaban cerca de allí comenzaron a llegar al lugar para ver lo ocurrido. La explosión causó una enorme columna de humo, que se fue disipando con el viento.

El incidente dejó un saldo preliminar de dos personas fallecidas y 13 lesionadas, según informaron las autoridades locales.

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Imágenes en redes sociales dejan ver la magnitud de la onda expansiva, la cual destruyó parte del establecimiento y causó daños en edificios cercanos.

De acuerdo con los primeros reportes, una posible fuga de gas licuado habría sido la causa del siniestro, aunque las investigaciones continúan para esclarecer los hechos. Equipos de emergencia y bomberos acudieron rápidamente al lugar para atender a los heridos, controlar los riesgos y sofocar el incendio, que fue extinguido poco después de la explosión.

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