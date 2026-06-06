Hombre perdió la vida tras feroz ataque de un tiburón mientras compartía con su familia

Un hombre de 35 años perdió la vida luego de sufrir el ataque de un tiburón de gran tamaño mientras practicaba una actividad recreativa en el mar. A pesar de los esfuerzos por auxiliarlo y trasladarlo rápidamente para recibir atención médica, las heridas sufridas resultaron fatales.

El hecho ocurrió durante la mañana de este sábado en aguas cercanas a Michaelmas Island, en Australia Occidental. Según informaron las autoridades, el hombre realizaba pesca submarina acompañado de miembros de su familia cuando fue atacado por un tiburón que mediría aproximadamente 4,5 metros de longitud. La emergencia fue reportada alrededor de las 11:25 a. m., hora local.

Tras el incidente, la víctima fue llevada en una embarcación hasta la Albany Waterfront Marina, donde un grupo de paramédicos esperaba para brindarle asistencia. Sin embargo, pese a las maniobras de reanimación practicadas al llegar a la costa, los equipos médicos no lograron salvarle la vida.

La noticia generó conmoción entre los habitantes de Albany, quienes aseguran que este tipo de situaciones no suelen registrarse con frecuencia en la zona. Grant Cavanagh, vecino del sector, manifestó su sorpresa por lo sucedido y reconoció que el ataque impactó a toda la comunidad.



Los tiburones podrían quedarse sin dientes Foto: Generada por Image fx

“No solemos tener tantos ataques de tiburón por acá”, comentó. No obstante, consideró que la tragedia difícilmente modificará la estrecha relación que los residentes mantienen con el océano. “Es como los accidentes de tránsito; alguien muere y no por eso dejamos de conducir. Es el mismo principio”, señaló.

Por su parte, el pescador comercial Gregory Sharp explicó que en las últimas semanas se ha observado un incremento en la presencia de tiburones de gran tamaño en la región. Según indicó, este fenómeno suele ser habitual durante esta época del año, cuando especies como las sardinas y los salmones se desplazan a lo largo de la costa y atraen a estos depredadores.

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Sharp agregó que la zona de King George Sound también es reconocida por albergar una importante población de focas, otro elemento que favorece la aparición de tiburones en sus aguas. Aun así, admitió que el episodio dejó una profunda huella entre los habitantes del lugar.

“No es algo que pase todos los días. Todos están conmocionados por lo ocurrido”, expresó.

El primer ministro de Australia Occidental, Roger Cook, lamentó la muerte del buzo y envió un mensaje de condolencias a la familia de la víctima, a sus amigos y a los equipos de emergencia que atendieron la situación. “Es una tragedia”, afirmó.

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Mientras tanto, el Departamento de Industrias Primarias y Desarrollo Regional (DPIRD) informó que adelanta las investigaciones correspondientes junto con la Policía y las autoridades locales para esclarecer las circunstancias del ataque. Asimismo, pidió a quienes se encuentren en el área reportar cualquier avistamiento de tiburones a la Water Police como medida preventiva.