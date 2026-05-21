Canciller de Bolivia responde a propuesta de Petro: "El mediador tiene que ser neutral"

El canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, aseguró que las protestas que se desarrollan desde hace más de tres semanas en el país tienen dos componentes: uno relacionado con demandas sociales que, según dijo, ha entrado en una etapa de “desescalada” gracias al diálogo con el Gobierno, y otro encabezado por el expresidente Evo Morales, al que acusó de promover una estrategia de desestabilización política.

“Esta demanda liderada por el expresidente Morales y un conjunto de líderes y organizaciones sociales demanda la renuncia del presidente Rodrigo Paz, cuyo carácter obviamente ya no es de conflictividad social, sino un movimiento de desestabilización político de la democracia y el orden constitucional”, afirmó Aramayo durante una entrevista en Recap Blu.

El funcionario sostuvo que Morales estaría detrás de las movilizaciones que han derivado en bloqueos y protestas en distintas zonas del país. “No vienen a salir 1.200 representantes de las federaciones que él tiene bajo su control (…) a pedir la renuncia por motu proprio”, señaló.

Tensiones diplomáticas con Colombia

Durante la entrevista, el canciller también se refirió a la decisión del Gobierno boliviano de expulsar a la embajadora de Colombia en La Paz tras los pronunciamientos del presidente Gustavo Petro sobre la situación política boliviana.

Aramayo calificó los comentarios del mandatario colombiano como una “completa y total injerencia en la política interna boliviana” y cuestionó las publicaciones en las que Petro se ofreció como mediador en la crisis.

“La mediación, el mediador tiene que ser neutral, tiene que ser validado por ambas partes”, afirmó. Además, agregó que el presidente colombiano “da información falsa” y “genera una alerta que no es real”.

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El canciller insistió en que la medida diplomática no representa una ruptura con Colombia. “Las relaciones con Colombia de hermandad con el pueblo colombiano para nosotros son algo entrañable de décadas y que no va a cambiar por esta situación”, expresó.

Acusaciones sobre Evo Morales

Aramayo también rechazó las declaraciones de Petro sobre una posible persecución contra Evo Morales y negó que existan acciones de captura impulsadas por Estados Unidos.

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“¿Dónde están las pruebas de ello? (…) me pareció tan inverosímil, pensé que era algún relato hollywoodense”, dijo el canciller sobre las versiones relacionadas con helicópteros y presuntos agentes de la CIA.

Asimismo, afirmó que Morales debe responder ante la justicia boliviana por las investigaciones que enfrenta. “Que salga y que responda frente a la justicia”, declaró.

Cambios en el Gobierno de Rodrigo Paz

En medio de la crisis, el canciller confirmó ajustes en el gabinete del presidente Rodrigo Paz. Indicó que el ministro de Trabajo presentó su renuncia y que el Gobierno avanza en una “nueva arquitectura del Poder Ejecutivo”.

Según Aramayo, la administración busca institucionalizar espacios de diálogo con distintos sectores sociales para reducir la conflictividad. “Lo único que queremos de la población es paciencia”, afirmó.

Escuche la entrevista completa acá: