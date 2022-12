Capriles llama al "remate contra Maduro" a poco tiempo de cierre de mesas

Henrique Capriles llamó hoy a la operación "remate contra Maduro" - en alusión al presidente Nicolás Maduro - cuando queda poco tiempo para que cierren las mesas de votación en el proceso de elecciones a gobernadores.



"Vamos al remate contra Maduro, remate contra el madurismo, remate contra la corrupción, remate contra el hambre, remate contra la escasez, remate contra este desastre que estamos viviendo los venezolanos (...) todos a ejercer nuestro voto", dijo Capriles en una transmisión transmitida por Periscope.



El también gobernador saliente del estado Miranda (noroeste) hizo un llamado principalmente a los jóvenes a salir a votar y a todos aquellos que aún no lo han hecho porque "mientras más gente vaya, más posibilidades hay".



Capriles pidió además votar por la oposición aunque el venezolano ahora se ha chantajeado - asegura- con una bolsa de comida pues "el voto es secreto".



Asimismo, indicó que tiene reportes en estados como Anzoátegui (este) y Miranda de mesas que para las 16.00 hora local (20.00 GMT) no han iniciado el proceso de votación.



"Lo que ha caracterizado este proceso es hacérsela difícil a la gente" y señaló que las personas están sorteando "obstáculos" para sufragar.



"Como siempre ahí está la gente firme ahora nos queda hasta las 6.00 de la tarde (22.00 GMT) salvo que haya electores en cola y el centro debe permanecer abierto hasta que el último en la cola ejerza su derecho", agregó.



Más temprano había señalado que el corte de participación en las elecciones para horas del mediodía estaba a "4 o 5 puntos" por debajo del último proceso electoral en el que participó la oposición, el de las Legislativas en 2015, aunque no precisó dónde obtuvo el dato.



Además hizo un llamado a Maduro a que se comprometa a respetar los resultados electorales y recordó a la Fuerza Armada que no pueden favorecer a un sector político sino a los venezolanos.



Este domingo la oposición y el chavismo se miden por las 23 gobernaciones del país en unos comicios en los que están llamados a participar poco más de 18 millones de votantes.



La oposición venezolana ha denunciado retrasos en la apertura de las mesas, pero la presidenta del Consejo Electoral, Tibisay Lucena, indicó que ya están funcionando 99,92 % de las mismas y que proceso transcurre con normalidad.



