Capriles no descarta huelga general en Venezuela después del 16 de julio

El líder opositor venezolano Henrique Capriles, en diálogo con BLU Radio, dijo que espera que la consulta popular del próximo 16 de julio sea histórica para detener el “fraude de la constituyente de Maduro”.



“Vamos a convertir la consulta en un hecho político que detenga el fraude de la constituyente y que se restablezca el hilo constitucional”, enfatizó.



Asimismo, manifestó que después de esa fecha es posible que haya una huelga general que paralice al país, en lo denominó “la hora cero”.



“Vamos a aumentar la presión constitucional y no descartamos que se convoque a una huelga general previa al 30 de julio, fecha que el Gobierno ha colocado para formalizar la dictadura”, dijo.



De otro lado, el exgobernador denunció que desde el martes estaba circulando en las redes la toma de la Asamblea Nacional, sin que las autoridades hicieran nada para evitarlo.



“Ellos sabían perfectamente lo que iba a ocurrir”, expresó.



Finalmente, puntualizó que es necesario que la lucha de la oposición sea en igualdad de condiciones.



“La oposición no tiene armas, no tiene tanques. Hay que decirle al Gobierno que cese la violencia”, argumentó Capriles.



